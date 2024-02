El abogado de Rodolfo Sancho detalla lo que “no tiene sentido” de la denuncia de Silvia Bronchalo

Si no fuese suficiente dolor con tener a su hijo, Daniel Sancho, en prisión acusado de asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta, sus padres continúan en pie de guerra. Desde el principio se supo que su relación no era, ni mucho menos, fluida, pero Silvia Bronchalo dio la sorpresa a principios de mes cuando decidió demandar a su ex, Rodolfo Sancho, por supuestos malos tratos, vejaciones e insultos. No era la primera vez que lo hacía. De hecho, esta es la tercera ocasión en la que trata de defenderse de los presuntos ataques de su expareja, aunque en las dos anteriores decidió retirarlas antes de que llegasen a juicio. Pero esta última incursión judicial para proteger sus derechos está haciendo mucho ruido. Así, es de esperar que el abogado del actor,Marcos García Montes, se haya tenido que enfrentar a las preguntas de los reporteros sobre cómo está este entuerto que ha desviado la atención de Tailandia.

Silvia Bronchalo y Daniel Sancho La Razón Gtres

El abogado de Rodolfo Sancho ha tenido que presentarse este jueves en sede judicial para tratar el asunto de los mensajes que los padres de Daniel Sancho se intercambiaron. Conversaciones que se han filtrado a la prensa y en los que se pueden leer insultos y también menciones despectivas a la salud mental de la denunciante. Pero ahora toma la palabra el letrado defensor: “Nosotros dijimos en la otra ocasión que por respeto a la jueza y la fiscal y estando sometidos al procedimiento no hacemos ninguna declaración. Los que tienen que hacerlas son los que han llamado a la prensa esta mañana, que suponemos que serán Silvia o sus abogados y que hagan la declaración, que luego salen y acuden a la prensa. No entiendo nada”, decía molesto Marcos García Montes.

Pese a que no quería entrar en detalles, sí que quiso aportar unos datos que considera relevantes tener en cuenta. Primero, que él no ha llamado a la prensa y después que a lo que se enfrenta su cliente es “un delito lleve” y que así “lo dijo el otro día la jueza”. Aun así, el abogado mantiene que las acusaciones de Silvia Bronchalo “no tiene sentido y en fecha pediremos el sobreseimiento, porque no hay ni el menor hecho delictivo. Esto es el efecto dominó para no sé qué motivo. El padre de Daniel Sancho se está comportando como magnífico padre y persona, se le está martirizando permanentemente con auténticas falsedades. Está enfadado, porque como decía él, en España, el maltrato es un marchamo que, como te lo pongan, es casi peor que una violación”.

Marcos García Montes Vamos a ver

Ya superada su reticencia inicial a hablar con la prensa, Marcos García Montes continuó explicándose. Entre otros asuntos, sobre cómo Rodolfo Sancho se enteró por la prensa de que su ex, Silvia Bronchalo, le había demandado por supuestas vejaciones e insultos. Él no tenía constancia y tampoco su abogado: “Tuvimos que hacer gestiones con la comisaría para ver si era verdad esto, además de que por la prensa también, descubrió que el juez le había citado y un recorrido por todas las cadenas de televisión que no sé para qué”, se queja.