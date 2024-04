Al descubierto el pacto de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo durante el juicio de su hijo, Daniel Sancho

Esta madrugada ha arrancado el juicio de Daniel Sancho en Tailandia, proceso judicial que se alargará hasta el próximo 3 de mayo. El joven cocinero, acompañado por su padre, Rodolfo Sancho, ya ha compadecido ante la justicia tailandesa por el presunto crimen de Edwin Arrieta, fallecido el pasado mes de agosto de 2023. Ocho meses después de su primera detención y posterior encarcelamiento, Daniel Sancho se encuentra ante las semanas más decisivas de su vida. Por este motivo, sus progenitores no han dudado en trasladarse al país asiático para acompañar el chef en todo momento, intentando que no se sienta solo durante todo el juicio.

Rodolfo Sancho, en Tailandia Joaquín Campos

En esta primera sesión, ha sido Rodolfo Sancho el encargado de arropar a Daniel. A pesar de no haber visto a Silvia Bronchalo, se ha confirmado que la actriz llegó el pasado domingo a Tailandia y estará al lado de su hijo durante el juicio. Es bien sabido por todos que los progenitores del chef no mantienen una buena relación y la tensión entre ambos ha ido en aumento hasta el pasado mes de febrero, cuando la ex de Rodolfo Sancho demandó al intérprete por presuntos insultos y vejaciones, proceso que continúa abierto en España. Tras este último giro de los acontecimientos, ambos han llegado a un acuerdo para evitar coincidir y vivir momentos incómodos.

Según ha desvelado Joaquín Prat, Rodolfo y Silvia han "pactado" ir cada día uno. Ahora, solo queda esperar a ver si mañana será la actriz la acompañante en la sesión o si, por el contrario, volverá el protagonista de "El Ministerio del Tiempo" a la cita judicial. "Silvia Bronchalo lleva desde el domingo por la noche aquí en Koh Samui, pero no ha acudido a la sesión del juicio de hoy. Desde que llegó a la isla no ha podido ver a su hijo, ha sido Rodolfo Sancho quien ha estado acompañándole durante toda esta sesión", ha declarado la reportera especial de "Vamos a ver" en Tailandia.