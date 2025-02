“Yo no lo entendía”: Anna Castillo recuerda el misterio de sus bragas que aparecían en lugares insospechados

Anna Castillo está en promoción de su último trabajo", "Su Majestad". La actriz ha sido este miércoles la invitada del programa de La 1 "Late Xou" que conduce Marc Giró. Allí la intérprete ha contado una divertida anécdota que en un principio no en tendía ya que su ropa interior aparecía misteriosamente en distintos lugares públicos.

"Durante una época en la que yo estaba rodando Su Majestad, iba un poco de culo", contaba la actriz. "Esto que estás rodando mucho y estás que no sabes... Un día quedo con mi novio en la puerta de casa y, EN LA CALLE, me dice: '¿Estas bragas son tuyas, no?"

"Y yo digo: '¡Qué curioso! Sí, pueden ser mías. ¡Qué raro! ¿Cómo ha podido pasar? ¿Se habrán volado por el balcón? No lo entiendo", relataba. "Cogí y las tiré, porque ya estaban en la calle".

"¿Este tanga es tuyo?"

"A los dos días, estoy en un restaurante con mi novio", explicaba Anna Castillo. "¡Menos mal que era él! Me voy al baño y cuando vuelvo me dice: '¿Este tanga es tuyo?' Y yo le digo: 'Sí. ¿Qué pasa?' Y me dice: 'Estaba en el suelo".

Entre risas, Castillo continuaba relatando el episodio: "Y yo le digo: '¿De este restaurante?' Y me dice: 'Sí, cuando te has levantado lo he visto'. Y yo pensaba a ver si es que lo llevaba en el bolso, se me ha caído y no lo entendía".

"A los dos días, íbamos subiendo las escaleras de casa y él iba por detrás y me dice: 'Anna, te asoma algo por el pantalón'. Y era otra braga", ha insistido. "Y yo digo: 'Vale, creo que ya entiendo lo que está pasando".

Castillo aclaraba lo que sucedía: "Como estaba rodando, cuando llegaba a mi casa, me quitaba el pantalón, las bragas y me metía en la ducha. Entonces yo, al día siguiente, con unas bragas nuevas, igual cogía ese pantalón. Como estaba rodando, no lo echaba a lavar porque me lo ponía solo para ir y volver del curro. Entonces yo me lo ponía y la braga del día anterior se había quedado dentro de la pierna". Un momento del programa que se ha hecho viral.