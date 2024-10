Adriana Torrebejano, una actriz en auge con un insólito ‘plan B’ junto a su novio

Adriana Torrebejano y Eva Ugarte están dispuestas a hacer mucho ruido con su nueva serie, ‘¿A qué estás esperando?’. Una ficción cargada de humor y mucha erótica, basada en las novelas de Megan Maxwell y que tantos sofocos ha robado. Las actrices se sientan en el plató de ‘El Hormiguero’ para disfrutar de la aventura que les propone Pablo Motos, además de respondiendo a algunas de sus preguntas más jugosas para darse así a conocer al público. Aunque ahora podría decirse que Adriana está de actualidad, al haber dado vida a Chelo García Cortés en la serie ‘Cristo Rey’ que repasa la vida de Bárbara Rey y Ángel Cristo, con repaso incluido a lo que ahora es plena actualidad con el Rey Juan Carlos en el chalé de Boadilla del Monte. Sin embargo, en su currículo hay muchos otros trabajos que han marcado al público, ya sea en teatro, televisión o cine. Lo ha probado todo.

Adriana Torrebejano y Chelo García Cortés Gtres

Su andadura en el mundo de la interpretación fue temprana, a los once años, cuando apareció en ‘Abuela de verano’. Desde entonces su fama fue creciendo, pero los inicios nunca fueron fáciles. Su popularidad en el colegio le colocó en la diana de las burlas, siendo víctima de acoso escolar. Ella lo confesó tratando de restar importancia a lo que sufrió, reconociendo que era extraño para un niño que su compañera de clase saliese por la noche en televisión y al día siguiente compartiese con ella pupitre. Aun así, se lo hicieron pasar muy mal, también por su característico lunar en la nariz: “Tampoco ayudó mucho el hecho de que El Chaval de la Peca fuese en ese momento muy famoso. Por ahí no salí bien parada”, echaba mano al humor para explicar una de las etapas más duras de su vida para ‘Vanity Fair’.

Aun así, esta actriz nacida en Barcelona no se iba a dar por vencida nunca. Con el tiempo ha demostrado que la interpretación era lo suyo y que talento no le faltaba, cerrando bocas a aquellos agresores que ha dejado en el pasado, en el colegio. Ahora se ha encontrado unos nuevos, esos haters en las redes sociales que ponen en jaque a cualquiera que destaca mediáticamente: “Me cuesta lidiar con la mala educación. Hay días en los que me da igual lo que digan, pero también hay otros en los que no mola abrir el móvil y ver lo fácil que resulta insultar a alguien. Esto es un poco terrorífico, me parece la peor película de terror”.

Adriana Torrebejano y Carlos Areces protagonizan Muertos S.L., la nueva comedia negra de los hermanos Caballero Movistar

Aunque ha aceptado que no siempre iba a ser del agrado de todo el mundo, también sabe que puede ser la persona más importante para otros. Así sucede con su novio, el productor musical Víctor García Cid, quien toca en la banda ‘Floridablanca’. Llevan cinco años de discreto romance, tratando de mantener los avatares de su relación siempre alejados. Pero no solo forman tándem en el amor, también en los negocios. Con él montó una clínica de odontología, fisioterapia y cuidado personal para asegurarse un porvenir más allá del complicado mundo de la interpretación. Aunque los papeles no le faltan, sabe que hay temporadas en las que le llueven los trabajos y otras en las que no suena el teléfono. Así tiene unos ingresos asegurados que junto a sus grandes trabajos le auguran un prometedor futuro. Así triunfó en series como ‘Tierra de lobos’, ‘Hospital Central’, ‘El secreto de Puente Viejo’ o más recientemente con ‘Machos Alfa’ o ‘Muertos S.L.’. Está en auge, pero por si caso tiene su clínica.