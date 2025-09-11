Aitana confiesa qué siente por Plex tras plantarla en su última cita

Aitana Ocaña está de moda. Lleva muchos años siendo así y parece que su fama no logra tocar techo. No solo en los escenarios y en el terreno musical, donde está imparable y arrastra el cariño de una inestimable horda de fans. Se ha reinventado ya varias veces y adaptado su imagen de esa niña dulce a una mujer de armas tomar que tiene las cosas muy claras. También en el terreno amoroso, aunque estos últimos años ha protagonizado sonados romances, así como igualmente sonadas rupturas. También incluso comentadísimas reconciliaciones.

Pero ahora está más que ilusionada de Plex. El controvertido youtuber ha llegado a su vida para ponerla patas arriba. Su relación creció a modo de rumor, después de que apareciesen imágenes de ellos recorriendo mundo. Era un reto del creador de contenido, que quería dar la vuelta al globo y mostrárselo a sus fans. Ella le acompañó en varias paradas. Escondían su amor, pero era más que evidente que entre ellos había algo. Especialmente después de la denuncia de la ex de él, que desveló las feas formas con las que fue sustituida por la catalana.

Aitana confiesa su amor por Plex

En estos meses que han dejado de esconder su relación, se ha hablado mucho sobre ellos. Muchísimo. Se les han adjudicado fiestones, salidas románticas, presentaciones oficiales a la familia e incluso ya acaloradas discusiones y rumores de crisis y ruptura. Muy intenso todo para dos jóvenes que tan solo desean ser felices, ahora probando por hacerlo juntos. Así parecen inseparables, siendo el uno la sombra del otro en sus apariciones públicas, arropándose en sus respectivas iniciativas. Al menos era así, pues este miércoles algo cambió.

Aitana y Plex Gtres

Plex no ha acompañado a Aitana en la gala de los Latin Grammy Celebra: la música de Andalucía. Aquí se ha realizado un recorrido por la música del sur peninsular y cómo ha influenciado a muchos nuevos géneros que suenan con potencia y viralidad en las redes. Un acto al que ha querido respaldar con su presencia la cantante catalana, donde se ha enfrentado a las preguntas sobre su chico. Primero, ¿por qué no está con ella? “Le hubiese encantado, también a mi familia, estar aquí esta noche, pero no han podido por trabajo”.

Al incluir a sus padres en la conversación, un reportero quiso saber si Plex le estaba acompañando en la velada o si también estaba atareado, a lo que ella reconfirmó que “no, cada uno está trabajando”. Estaba nerviosa, no le gusta cuando el nombre de sus parejas sentimentales sale en sus entrevistas en los photocalls, aunque sí presume de ellos en redes sociales. Eso acrecienta el interés por saber lo que siente. De ahí la siguiente pregunta, que va a bocajarro: “¿Estás muy enamorada?”, a lo que ella dice rotunda: “Sí, la verdad es que sí”. Lo tiene muy claro, por ahora.