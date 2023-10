Aitana reaparece tras la polémica de su coreografía: "Me da miedo la sociedad actual"

Este martes, una de las protagonistas de la cena de los nominados de Los40 Music Awards ha sido la cantante catalana Aitana. La artista, que en las últimas semanas se ha visto envuelta en la polémica que ha desatado su nuevo espectáculo, Alpha Tour, ha destacado que la polémica "nunca debería haber existido". La artista, que señalaba sentirse "muy sorprendida con todo lo que ha pasado", ha apuntado que "la reacción que ha habido demuestra cómo está la sociedad actual". Y, aunque ha reconocido que este aspecto le "da un poco de miedo", ha destacado que, al mismo tiempo, "ha salido mucha gente" en su defensa. "Hasta el punto de que yo no he tenido que decir nada", ha destacado.

Al ser preguntada por qué mensaje daría a los padres y madres de los niños que asisten a sus conciertos, ha puntualizado que no puede decirles nada "porque yo no puedo decir a nadie cómo tiene que educar a un hijo, si es que yo no soy madre. Entonces, ¿qué voy a decir yo al respecto?". Unas palabras que llegan pasados escasos días desde que se derrumbara en su concierto en Málaga, cuando sentada en el suelo y, sin poder contener las lágrimas, dijo: "Que en la vida os sintáis libres de hacer lo que realmente os apetezca".

Aitana Ocaña con look imposible. Gtres

En cualquier caso, ha concluido asegurando que se siente "muy feliz" por la acogida que ha tenido entre sus seguidores su nuevo disco y cómo estos han continuado llenando sus conciertos.

La cantante se erigió además en la gran triunfadora de la noche. Alpha le ha valido seis nominaciones a los premios de la cadena. Es candidata a llevarse el galardón a Mejor Artista, Mejor Álbum (por Alpha) , Mejor Canción (Los Ángeles), Mejor Videoclip (Las babys), Mejor Colaboración (junto a Rels B por miamor) y Mejor Gira o Concierto (alpha Tour).

"La culpa es de los ojos del que mira"

Varias compañeras de profesión han salido en defensa de la artista, entre ellas, Lola Índigo, que ha echado la vista atrás y ha cuestionado por qué hace años se cantaba y bailaba "hasta en comuniones" el tema de Farruko que dice: "To' el mundo en pastilla' en la discoteca". "¿Podemos hacer apología de las drogas y de la violencia pero no expresar libremente nuestra sexualidad, que es lo más natural del mundo? Siendo sexy no ha ofendido a nadie", ha defendido la cantante.

Y en la misma línea se han manifestado otras artistas como Chenoa, Chanel o Ana Guerra. Esta última ha asegurado que "la culpa es de los ojos del que mira". "¿Por qué no se cuestionan las letras machistas que hacen los hombres hacia las mujeres?", ha reflexionado.