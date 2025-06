Alba Carrillo carga duramente contra Ana Rosa Quintana tras la boda de su hijo Álvaro: "Para dar lecciones de moral, hay que estar muy limpia"

Alba Carrillo ha vuelto a hacer viral a raíz de compartir un vídeo cargando duramente contra Ana Rosa Quintana. La televisiva, tras la boda de Álvaro Rojo, el hijo de la presentadora, este fin de semana en Cádiz, no ha querido desaprovechar la oportunidad de mandarle un mensaje a la que un día fue su jefa.

Alba Carrillo, sin piedad contra Ana Rosa

"Vamos a darle una clase de ética profesional a Ana Rosa Quintana. Ya te la di con lo del libro, que los libros hay que escribirlos y más si eres periodista. Pero esta vez va de otra cosa: si tienes imágenes de un evento privado, no se emiten. ¿Por qué? Porque la gente está en dispendio, alegría, y encima si los has invitado tú", comienza diciendo en el vídeo Alba Carrillo.

"Te recuerdo la fiesta navideña que me costó el despido, cuando en un alarde de machismo encarnizado, como sueles hacer, emitiste lo mío… Pero parece que tus móviles fallaban cuando era para grabar a tu primogénito o a tu socia", ha continuado la televisiva, recordando el motivo de su salida de Mediaset, añadiendo que "Ana Rosa, atenta: si quieres que las cosas no se pongan, no las grabes".

Además, la colaboradora critica que no se haya gastado dinero en el regalo de los invitados. "Y te voy a decir una cosa: sube el nivel para tus próximos hijos. ¿O solo ves el nivel en los demás, pero tú no haces autocrítica? Porque has puesto a los reyes a caer de un burro. Lo que no sé es cómo todavía no te han cancelado", ha criticado Carillo.

Muy directa, ha desvelado que tiene fotografías del enlace de su hijo, pero que no va a publicarlas. "Imágenes que podemos llamar comprometidas, no lo sé, como las mías de la noche esa de la fiesta de empresa, pero que jamás las voy a poner. ¿Qué quieres que te diga? No soy como tú", ha revelado la televisiva.

"Siempre que abres tu programa empiezas a dar unas lecciones de moral...y luego goteas por todas partes. Para dar lecciones de moral, hay que estar muy limpia. Y ninguno lo estamos", ha finalizado en el vídeo.

Viral en las últimas horas

El vídeo acumula casi 900.000 visualizaciones en TikTok y se ha hecho viral en las últimas horas. Ana Rosa Quintana, por su parte, no ha decidido contestar a Alba Carrillo.