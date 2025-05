El drama de Alba Carrillo tras sufrir una sordera súbita: "Estas semanas han sido las peores de mi vida"

Alba Carrillo se ha estrenado esta tarde como nueva colaboradora en "La familia de la tele". Tras unas semanas apartada del foco mediático por un grave problema de salud, la televisiva ha regresado a la pequeña pantalla de la mano de sus excompañeros de "Sálvame" y ha explicado el motivo de su larga ausencia.

Una sordera súbita

"Para que la gente lo entienda en casa, tuve una sordera súbita", ha comenzado diciendo Alba Carrillo nada más incorporarse a su nuevo puesto de trabajo como colaboradora de "La familia de la tele". Este problema de salud le ha obligado a apartarse de la esfera mediática unas semanas y guardar reposo por prescripción médica.

"Me da en Semana Santa. Yo vengo de un viaje, me empieza a pitar el oído, una cosa muy normal... Voy al médico, noto que empiezo a perder audición del izquierdo y, al principio, pensábamos que era una otitis", ha explicado Alba Carrillo. Después de someterse a diferentes pruebas médicas, los médicos llegaron a la conclusión de que había sufrido una sordera súbita. "La sensación era de tener la cabeza metida en una pecera, con acúfenos, con tinnitus...", ha detallado la colaboradora, visibilizando este problema auditivo que "mucha gente sufre".

Alba Carrillo en "La familia de la tele" RTVE

Aunque continúa en pleno proceso de recuperación, poco a poco va mejor. "Estas semanas han sido las peores de mi vida, ¡porque te merma! Cuando estás estancada y no mejoras, dices, "a ver si me voy a quedar así para siempre. No puedes socializar con normalidad, porque no te enteras bien de lo que está pasando... ¡Al principio es que no oía!", ha desvelado Carrillo, señalando que ha tenido una "calidad de vida ínfima". "Me llegaron a decir que podían tener que ponerme audífonos... No podía trabajar, no me podía relacionar... Pierdes todo", ha relatado.

Unas semanas angustiosas

"Tenía mucha ansiedad, he llorado mucho porque decía, "quiero que me quiten este pitido, quiero poder dormir". ¡Es que no podía dormir! Dormía un rato, me despertaba porque estás oyendo cosas dentro de tu cabeza... se pasa muy mal", ha finalizado Alba Carrillo.