Alba Carrillo le envía un mensaje a Marta Castro tras escuchar lo que opina realmente sobre ella en "GH VIP"

El buen rollo entre Alba Carrillo y Marta Castro es innegable. Los hijos de ambas son hermanas y este hecho las convirtió en familia para siempre, independiente de sus respectivas relaciones sentimentales con Fonsi Nieto. Y ahora que la última exmujer del piloto se encuentra participando en "GH VIP", Yiya , otra concursante del reality, se ha interesado por saber cómo es realmente la relación existente entre ambas y la opinión que tiene la actual pareja de Rodri Fuertes sobre la modelo.

Marta Castro, con total sinceridad, declaró que se lleva "muy bien" con Alba Carrillo y no dudó en deshacerse en halagos hacia la hija de Lucía Pariente. "Es inteligente, súper rápida, buena madre...", señalaba la participante de "GH VIP", enumerando las mejores cualidades de la modelo. Además, también recordó que ese fin de semana Alba habría recogido a su hijo para celebrar el cumpleaños de su hermano. "Nos llevamos todos muy bien", reiteraba la participante, feliz de esta buena relación.

Story de Alba Carrillo Instagram

Al escuchar a Marta Castro hablar así de ella, Alba Carrillo no ha dudado en compartir el fragmento en su perfil de "Instagram" y contestar a la madre del hermano de su hijo Lucas, dedicándole unas bonitas palabras. "No hay mejor halago que inteligente y buena madre", expresaba la modelo, muy agradecida por los complidos. "Y te has acordado del cumple de Lucas. Familiapatchwork que mola todo!", expresaba sobre la excelente relación que han sabido construir a lo largo de los años, fomentando la unión fraternal de sus respectivos hijos.