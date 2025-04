Mar Flores se lleva las manos a la cabeza por Carlo Constancia: está preocupada por él

Carlo Costanzia tenía muy claro que cuando consiguiese la ansiada libertad haría todo eso que no pudo mientras cumplía el régimen de tercer grado. Al finalizarse sus cuentas pendientes con la justicia, el yerno de Terelu Campos ha querido sacar provecho a su nueva situación. De los primeros planes, más allá de disfrutar de su hijo en casa con Alejandra Rubio como no había podido hacer estos primeros meses, también está el hacer las maletas e irse a esquiar a Italia.

Aunque ya han regresado de su viaje por los Alpes italiano, el joven sigue publicando imágenes y vídeos de su escapada a la nieve. Y es que dio para mucho, incluso para vivir una caída que cerca estuvo de terminar en tragedia, teniendo en cuenta los antecedentes médicos del hijo de Mar Flores. Algo que ha puesto los pelos de punta a su madre, como así ha querido dejar constancia ante el mundo al comentar su última publicación. Un mensaje con el que, además, se evidencia que su relación goza de buena salud, a pesar de los constantes rumores que los separa.

Mar Flores, preocupada por su hijo Carlo

Carlo Costanzia ha mostrado este domingo un vídeo que muestra sus dotes con la tabla de snowboard. Bajando la ladera de los Alpes italianos, el actor, cantante y ahora también empresario se mueve muy bien sobre la nieve. Sin embargo, a pesar de su destreza, los accidentes y las caídas están a la orden del día. Nada preocupante, a juzgar por las imágenes, en el que se observa un traspiés sin mayor relevancia. Sin embargo, su madre sí que se ha preocupado mucho, especialmente por el hecho de que su vástago arrastra una grave lesión y quizá la práctica de este deporte sea la peor de sus decisiones.

Aunque Carlo Costanzia se levanta de su revolcón por la nieve y continúa haciendo piruetas con su tabla de snow, lo cierto es que Mar Flores no pudo evitar preocuparse. Como cualquier madre que se precie, ver a su niño rodar ladera abajo es un palo, pero más teniendo en cuenta que el año pasado tuvo problemas con la rodilla, por la cual tuvo que ser intervenido. “La rodilla”, escribía la modelo, añadiendo un emoji de una persona llevándose las manos a la cabeza en señal de alarma, para así dejar más claro lo que rondaba por su mente.

Ni la madre ni el propio Carlo Constanzia han hablado públicamente de esta operación de rodilla. Fue su expareja, Jeimy Báez, la que lo narró nada más conocerse su romance con Alejandra Rubio. La exnovia desveló su paso por quirófano a modo de ejemplo de la desestructurada familia del joven: “Yo estuve en la operación. Su madre vino, le dijo que buena suerte y se fue. Su padre vino y cogió un avión y se fue. Yo me quedé. Estaba rota en el momento de su operación de rodilla. No pude dormir con él en el hospital, así que después de estar todo el día a su lado, me quedé con Mía en casa. A pesar de mis sentimientos me quedé a su lado y cuidé de él, como solo una aprovechada y oportunista haría. Doy esa etapa por finalizada, se acabó por completo”, dijo en ‘TardeAR’ cuando estalló el romance con la hija de Terelu, muy poco después de romper con ella.