Terelu Campos reaparece públicamente y rompe su silencio tras la entrada de Gustavo en "GH VIP"

El pasado 5 de septiembre fallecía María Teresa Campos a los 82 años de edad en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, dos días después de ingresar con "pronóstico muy grave". La muerte de la veterana periodista dejaba desolado a todo el clan Campos, que está atravesando por uno de los peores momentos de su vida. A este durísimo palo, hay que añadirle la entrada de Gustavo Guillermo en "GH VIP" unos días después de la terrible pérdida de María Teresa Campos, al que consideraban las dos hijas de la periodista como un hermano más de la familia.

Sorprendidas por la decisión del chófer de su madre en el reality de Mediaset, Terelu Campos ha dado un paso al frente y se ha pronunciado sobre el asunto. Tajante y seria, la hermana de Carmen Borrego ha sido muy clara: "Entenderéis que yo no voy a hablar nada. Si me disculpáis, si me habláis de eso me meto en el coche… Si queréis que os diga otra cosa, lo que queráis, nada más. Estoy afectada porque se ha muerto mi madre. Es que se ha muerto mi madre, ¿sabéis? Mi madre". Así, ha querido mantenerse al margen de la polémica y no darle protagonismo a Gustavo en estos momentos tan difíciles para todos los familiares de María Teresa Campos.

La periodista María Teresa Campos y Gustavo ( Chófer ) por las calles de Madrid. USG GTRES

Terelu Campos y Carmen Borrego está muy afectadas por la muerte de su madre y aún no han sacado fuerzas para ir al domicilio de la veterana presentadora. "Lo estamos llevando como podemos", ha desvelado la madre de Alejandra Rubio. Aún así, ambas hermanas están centradas en estos momentos en la organización del funeral de la periodista en Madrid y así lo ha hecho saber la excolaboradora de "Sálvame". "Estamos en ello, pero el problema es que tenemos un follón con el funeral porque queremos una serie de cosas y es muy complicado. Lo que queremos no se puede hacer, la iglesia no puede, entonces queríamos haberlo hecho mañana, pero eso es imposible... Ya lo digo a todo el mundo que el martes 19 de septiembre no es el funeral de nuestra madre y que esperamos que podamos cerrarlo entre hoy y mañana para la semana que viene sin falta", ha confirmado Terelu Campos.