Ya hay fecha para el funeral de María Teresa Campos en Madrid

Será el próximo lunes, 25 de septiembre, a las 21:00 horas en la Parroquia Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón. Así lo confirmó Carmen Borrego en el programa Así es la vida, de Telecinco. "Bueno, los compañeros imagino que estaréis. No quiero hacer para que no nos pase como en la boda de Lolita, de verdad. Es el funeral de mi madre y lo haremos con todo el cariño y, sobre todo, con todo el respeto", anunció. María Teresa Campos falleció el pasado 5 de septiembre, en Madrid, a los 82 años.

Altar por María Teresa Campos Gtres

El funeral de Madrid viene a replicar el que el pasado 11 de septiembre se celebró en la iglesia de San Pablo, de Málaga. Aquel día, Terelu Campos pronunció un emotivo discurso en recuerdo de su madre. Horas antes Terelu y Carmen habían depositado las cenizas en un columbario de la Hermandad de la Paloma, una de las más cofradías más conocidas de la Semana Santa malagueña, cumpliendo así con su última voluntad.

"Saber que ella no va a volver a estar me cuesta mucho", confesó Borrego en entrevista a Sandra Barneda. "Perder a una madre es muy difícil. Yo perdí a mi padre con 17 años de una manera muy dura, pero estos días he llegado a pensar que quizás la muerte de mi padre fue mejor para mí porque no le vi sufrir. No estamos preparados para ver sufrir a nuestros padres, para ver cómo se van apagando poco a poco. He tenido una madre muy grande, que ha sido una abuela muy abuela, y eso lo voy a llevar siempre en mi corazón", añadió. , pero a mí ahora mismo me hace mucho bien estar con mi hermana".