Alejandra Rubio hace la competencia a Carmen Borrego y Terelu Campos con su propio posado en bikini

Mucho ha dado que hablar el posado de Carmen Borrego en bañador. Un amplio reportaje fotográfico exclusiva de ‘Lecturas’ en el que reservaba dardos a su sobrina, Alejandra Rubio, provocando un nuevo polvorín familiar. Incluso Terelu Campos le reprochó a su hermana que se haya lucrado a costa de su hija y que debía aceptar que el 80 por ciento de las preguntas de su entrevista tenían a la joven como protagonista. Semanas después contraatacó Terelu con su propio posado, esta vez en bikini y, de nuevo, llegó la polémica. Esta vez por el abuso del retoque fotográfico, aunque la protagonista dice que tan solo pidió que le igualaran el tono de piel. Al final, ya puestos, le quitaron 20 años a golpe de click.

No se ha hecho esperar la aparición del bikinazo de la tercera en discordia. Alejandra Rubio ha querido hacerle la competencia a su tía y su madre con su propio posado en traje de baño. Eso sí, ella prefiere huir de las exclusivas y prefiere regalar el vistazo a su anatomía a través de sus redes sociales. Ahora, desde el programa en el que colabora, ‘Vamos a ver’, han comparado las tres imágenes de los posados del clan Campos, aunque con la premisa de que las comparaciones son odiosas y no todas iban a salir bien paradas.

Posado de Carmen Borrego en bañador Lecturas

Alejandra Rubio y su posado en bikini con Carlo Costanzia

Carmen Borrego quiso posar en traje de baño compartiendo plano con una simpática perrita, mientras que Terelu Campos no quería competencia. La hermana posó sola y así nadie desviaba la atención a otros protagonistas. Por su parte, Alejandra Rubio ha querido cumplir con su tradicional posado veraniego en el ascensor con el padre de su hijo, Carlo Costanzia, demostrando que es dueña de un cuerpo de escándalo que recibe innumerables piropos.

Terelu Campos en bikini Lecturas

La colaboradora se negó a hacer un posado veraniego en familia, al menos no con su madre. Menos aún con su tía. Pero sí con su pareja, con el que presume de cuerpo frente al espejo del ascensor. Ambos, recién salidos de la piscina y a punto de subir a casa, deciden inmortalizar su jornada veraniega con un posado que han repetido en infinidad de ocasiones en el ascensor de la comunidad de vecinos. Esta vez, en bikini, mientras en una mano sostiene el teléfono móvil con el que capta tan ardiente estampa, mientras en la otra porta el biberón preparado para su vástago de ocho meses. Carlo, detrás de su chica, le besa la cabeza mientras muestra su torso tatuado al mundo. Una imagen que incluso el suegro ha querido comentar: “Súper guapa y súper guapos”.

Los compañeros de plató de Alejandra Rubio le agradecen que, entre tanto retoque fotográfico, ella haya optado por la naturalidad. “A ver, yo no me voy a retocar a esta edad. Todos hemos retocado alguna foto, siempre, pero esta no está retocada”. Juegan a elegir cuál es su favorita, siendo difícil decidir entre las tres, pues las circunstancias de cada una son bien distintas, por lo que no logran decidirse. Para Marta López está claro que prefiere como compañía a Carlo Costanzia que al perro que luce en brazos Carmen Borrego, mientras que Antonio Rossi recalca que, en cuanto a dar titulares, ninguna hace sombra a la hermana de Terelu Campos.