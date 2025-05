Alejandra Rubio, más habladora que nunca, desvela cómo la relación de Carlo Costanzia y Mar Flores: "Antes era más fría"

Mar Flores no ha querido pronunciarse ante los medios sobre la última entrevista de su hijo Carlo en "¡De Viernes!". La modelo, que ha optado por mantenerse lejos del foco mediático, ha preferido guardar silencio y no hablar sobre ninguna cuestión relacionada con su familia y el clan Campos.

Alejandra sale en defensa de Mar Flores

Esta mañana, Alejandra Rubio ha reaparecido en "Vamos a ver" y ha comentado con todos sus compañeros la última huida de su suegra al ver unas cámaras de televisión. La hija de Terelu, tras el visionado, ha salido en defensa de Mar Flores y, más habladora que nunca, ha desvelado cómo es la actual relación que mantiene la modelo con su hijo.

"Me parece muy bien", ha comenzado diciendo la nieta de María Teresa sobre la actitud que ha tomado su suegra con los medios, explicando que "es un camino que ha escogido, no ahora sino hace mucho tiempo". Muy sincera, Alejandra ha reconocido que no ha hablado con Mar Flores sobre qué opina de que su hijo conceda exclusivas hablando de su familia porque "porque hablamos de otras cosas". "Carlo ya tiene 32 años y hace lo que le da la gana con su vida", ha sentenciado Rubio.

Mar Flores visita a su nieto cuando Alejandra Rubio no está en casa Europa Press

La sobrina de Carmen Borrego también ha querido dejar claro que, aunque a ella le molestó mucho que Terelu desvelara el regalo de Navidad que recibió de parte de Mar Flores en su última exclusiva en "Diez Minutos", su pareja no le dio importancia: "Para Carlo fue una tontería desde el minuto uno y no le dio la misma importancia que le di yo". " Mar no habla porque no se dedica a esto", ha reiterado sobre el silencio de la modelo, defendiendo a su suegra en plató.

La relación de Mar Flores y Carlo Costanzia

Tal y como ha revelado Alejandra, madre e hijo siempre han tenido buena relación, pero ahora " es fantástica" tras el nacimiento de su hijo. "Antes la relación era más fría y ahora es una buenísima relación de madre e hijo", ha desvelado la colaboradora, asegurando que "yo tampoco voy a separar nunca a una familia sino todo lo contrario, e intentar que las cosas estén bien".