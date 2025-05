Alejandra Rubio, muy tajante, aclara el motivo por el que Terelu Campos y Mar Flores no han coincidido tras el nacimiento de su hijo Carlo

Desde que salió a la luz el noviazgo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, Terelu Campos y Mar Flores han sido las protagonistas indirectas de la relación. La hija de María Teresa y la modelo continúan en el punto de mira, a pesar de que la colaboradora de Telecinco se deshiciera en halagos hacia su consuegra en su última exclusiva concedida en "Diez Minutos", dejando claro que no existe ningún problema entre ambas.

Aún así, Terelu y Mar no han coincidido desde que salió a la luz el romance de Alejandra y Carlo. De momento no se ha producido ese primer encuentro, a pesar de ser abuelas del pequeño Carlo, nacido el 6 de diciembre de 2024. Seis meses después, las consuegras todavía no se han visto y ahora, la nieta de María Teresa Campos ha aclarado el motivo.

Alejandra Rubio, cansada de rumores sobre su madre y suegra

La colaboradora ha reaparecido en "Vamos a ver" y ha sido muy clara sobre el asunto, zanjando con los rumores y especulaciones que rodean a Terelu y Mar Flores sobre su supuesta mala relación.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en una imagen de archivo Gtres

"Mis padres sí conocen a mi suegro, pero porque se ha dado así la situación, no ha sido nada preparado", ha comenzado diciendo la nieta de María Teresa. "Están las dos muy involucradas. Tienen vidas muy distintas, pero que no se conozcan no quiere decir nada", ha continuado la joven.

Además, Alejandra Rubio se ha mostrado muy molesta por los comentarios que dice la genta sobre ella y su relación con los otros miembros de su familia. "También estoy cansada de que se diga que me tienen miedo. Es cierto que no me dejo conocer, pero qué miedo. Simplemente me respetan, igual que yo respeto lo que ellas hacen", ha declarado la hija de Terelu.

Sobre el motivo por el que ha pedido a su madre que no enseñe fotos de su hijo Carlo, Alejandra también ha sido muy clara: "Tiene todas las fotos de su nieto, pero no quiero que las vaya enseñando porque no me da la gana, porque luego vais comentando cómo es mi hijo y no me da la gana. Es mi hijo y punto".

Las palabras de Carlo

El joven italiano se sentó en "¡De Viernes!" y habló sin tapujos sobre el presunto enfrentamiento de su madre y su suegra. Al igual que todos los miembros, del clan, desmintió esa supuesta mala relación. "Lo que os puedo decir aquí es que no hay ningún problema en la familia, no hay ninguna guerra", sentenció Carlo. Sobre los dardos de Mar Flores sobre Terelu, el novio de Alejandra Rubio fue muy sincero: "No me parece un zasca. Cada uno está expresando lo que siente como persona, creo que es algo completamente lícito. Si mi madre necesita expresar que no es necesario que se den ciertos detalles, yo no puedo opinar. Me parece estupendo que Terelu también exprese lo que quiera".