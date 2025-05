Carlo Costanzia llama a la cordura a Terelu Campos y Mar Flores: el lío entre consuegras

¿Quién iba a imaginarse que una flor de Pascua iba a convertirse en motivo de discordia? Eso es lo que sucedió cuando Terelu Campos habló sobre el detalle que tuvo su consuegra Mar Flores con ella estas Navidades. El problema no es quizá tanto que hable de ella en una entrevista, que también, sino especialmente que se lucrase al ser vía exclusiva y a golpe de polémica. Esto le manda los reporteros a la puerta de su casa y la madre de Carlo Costanzia está que trina. Sobre esto ha hablado su hijo en ‘De viernes’.

Mar Flores ha dejado constancia en diversas ocasiones que no quiere entrar en líos de familia. Ejerce como abuela de su nieto, pero no está demasiado interesada en participar en las trifulcas que se traen las Campos. Tanta exposición ya no va con ella, de ahí que haya criticado que la nombren en sus apariciones públicas. Incluso Alejandra Rubio ha llegado a frenar a su madre cuando ha traspasado esta línea, recordándole dónde están los límites fijados.

Carlo Costanzia se pronuncia sobre esta polémica

El actor, modelo, cantante y empresario, además de personaje público, ha querido zanjar esta cuestión. No le agrada que se trate de enfrentar a su suegra con su madre, cuando entre ellas la relación parece cordial y exenta de conflicto por el que tengan que estar enemistadas. Eso es lo que ha mantenido la madre de Alejandra Rubio y es lo que confirma ahora su yerno. Es más, se desmarca de tanto fastidio en nombrar a terceros y reconoce que “a mí no me crea ningún problema”. De ahí que le planteen si a Mar Flores le importa igual de poco: “A mi madre tendréis que preguntárselo a ella”.

“Lo que os puedo decir aquí es que no hay ningún problema en la familia, no hay ninguna guerra”, sentenciaba al respecto Carlo Costanzia, acallando los constantes rumores. Unos sustentados, por ejemplo, en respuestas tajantes dadas por su propia madre cuando ha sido preguntada por las Campos. Él no ve esa tensión que tantos titulares acaparan: “No me parece un zasca. Cada uno está expresando lo que siente como persona, creo que es algo completamente lícito. Si mi madre necesita expresar que no es necesario que se den ciertos detalles, yo no puedo opinar. Me parece estupendo que Terelu también exprese lo que quiera. El año que viene nos dejamos de plantas, un chocolatito y mucho mejor que nos endulce”, sacaba la vis cómica el hijo de Mar Flores.