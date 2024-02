Lo que opina Carmen Borrego de que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se coman a besos

Sorpresa en el kiosco rosa al toparnos con un apasionado beso en la portada de una revista. Los protagonistas son Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, que han comenzado una discreta historia de amor hasta que ha dejado de ser tan discreta y ha copado la primera plana de ‘Semana’. Como cabría esperar, no solo los protagonistas han sido preguntados al respecto, teniendo que enfrentarse a los micrófonos de los reporteros. También su familia. Terelu Campos ha sido la primera en decir qué le parece el idilio que ha comenzado su hija con el polémico vástago de Mar Flores. Pero también ha tenido oportunidad de opinar Carmen Borrego, sin poder esquivar la cuestión al estar sentada en el plató de ‘Así es la vida’.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, pillados besándose en la portada de "Semana" Semana

Ver a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en tan apasionadas fotografías en un centro comercial de Madrid han sorprendido a propios y extraños. Pocos eran los que conocían de su romance, quizá porque aún se esté cociendo a fuego lento y todavía no hayan querido ponerle etiquetas a lo que sienten. “Está en shock. Esto le ha pillado por sorpresa. No sabía que estaban siendo fotografiados”, ha asegurado la periodista Leticia Requejo tras hablar con la joven colaboradora: “Quiere dejar claro que Carlo Costanzia no es su novio y que en estos momentos se están conociendo. Y aunque está algo nerviosa y alterada, he visto una chica ilusionada”. Protagonista que este miércoles no ha acudido a su puesto de trabajo, dejando a su tía sola ante las incómodas preguntas sobre esta pareja sorpresa.

A Carmen Borrego le ha costado mucho entrar en materia, porque no quiere decir nada que pueda perjudicar la tregua que mantiene con su sobrina. Hace tiempo dejaban muestra de su tensa relación, pero desde que comparten plató en ‘Así es la vida’ parece que todo se ha calmado. Pero ante las preguntas, la hermana de Terelu Campos ha tenido que responder. Lo hace echando balones fuera, asegurando que ella no tenía “constancia de nada”. Y es que parece que el romance se ha gestado a sus espaldas y poco o nada podría aportar en la mesa de debate. Eso sí, al menos sí que tiene una opinión y no ha dudado en compartirla.

Carmen Borrego y Alejandra Rubio Así es la vida

“Es mayor de edad y es independiente desde los 18 años. Si ella está enamorada, pues adelante”, le ha aconsejado Carmen Borrego a Alejandra Rubio. Y es que considera que está en la edad para dejarse llevar por los amores, ya sean más o menos apasionados o duraderos. Lo importante es ser feliz y parece que ahora la joven lo es: “Yo la he visto contenta en los últimos días. Tiene 23 años y tiene derecho a vivir la vida. No sé si es un enamoramiento, una amistad… Yo ahí veo cariño, pero no sé nada más”, ha terminado por mojarse. Eso sí, hay un tema en el que ahora no entran y son los problemas con la justicia de Carlo Constancia: “Yo no puedo juzgar sin conocer a las personas. Cuando lo conozca te diré. La palabra preocupar me parece un poco grande para este tema”.