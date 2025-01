Alejandra Rubio toca la tecla sensible a Terelu Campos tras convertirla en abuela

Alejandra Rubioha pasado su primera Navidad convertida en mamá. También ha sido la primera que pasa junto al padre de su vástago, Carlo Costanzia, pues sus primeras citas están cerca de cumplir su aniversario. Echando cuentas, al poco de conocerse ella se quedó embarazada, dejando al público en boquiabierto, aunque nada comparado con el estupor que experimentó la abuela, Terelu Campos. En un primer momento no encajó muy bien la noticia, reparando en la evidencia de la juventud de su niña, pero especialmente porque su vínculo con el hijo de Mar Flores era aún muy débil como para dar un paso tan decisivo. Ahora, con el paso de los meses y con el bebé ya entre sus brazos, parece que la abuela se ha ablandado y ahora no puede evitar presumir de nieto, pues se le cae la baba siempre que se le pregunte por él. Pero también sigue sintiendo una predilección especial por la que siempre será su niña, aunque ya sea toda una mujer independiente, que ha formado su propia familia.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Instagram

Así le ha sucedido a Terelu Campos cuando ha entrado este martes a su cuenta personal de Instagram y se ha percatado de que alguien le había mencionado en una historia temporal. Era su hija, Alejandra, que quiso tener un precioso gesto que ha tocado directamente en su nostalgia, despertándole las emociones que durante estos días están a flor de piel. Estas Navidades han sido muy emotivas para la colaboradora, pues el 5 de diciembre se convirtió en abuela, mientras echa aún en falta a su madre, María Teresa Campos. También ha añorado a su sobrino, José María Almoguera, que por sus trifulcas con Carmen Borrego ha optado por pasar tan señaladas fechas lejos del clan Campos. Ahora desde ‘GH Dúo’ al menos sabe qué es de él, como así se alegra su hermana. Pero en medio de esta noria de emociones, Terelu Campos ha recibido un cariñoso recuerdo que le ha acariciado su alma. Y es que la foto elegida por su hija ha supuesto un hermoso final a sus Navidades más inusuales.

Como broche de oro a la noche de Reyes Magos, Alejandra Rubio ha compartido una instantánea con sus fans de Instagram. Esta vez no ha buscado su lado más sensual, ni ha prestado atención a su outfit para atraer la atención del público, sino que ha preferido echar manos de su lado más sensible para recordar cómo fue tal día como hoy décadas atrás. Se trata de una imagen que fue captada también en un 6 de enero, cuando era tan solo una niña cuya principal preocupación era dar buena cuenta de los dulces navideños y disfrutar de los regalos que se encontraría debajo de su árbol de Navidad. A su lado, una jovencísima Terelu Campos sonríe a cámara cediéndole todo el protagonismo a su niña.

Alejandra Rubio y Terelu Campos Instagram

Parece que la maternidad ha ayudado a Alejandra Rubio a entender mejor a su madre. Siempre han estado muy unidas y han formado equipo en la vida, pero la joven quiso emprender el vuelo pronto del nido familiar y con 18 años ya se había independizado. Como presumía Terelu Campos, su hija se pagaba todo y no aceptaba ayuda. Quería dejar patente que es toda una mujer, que tiene las ideas muy claras y que desea recorrer su propio camino sin rendir cuentas a nadie. Eso sí, al tener a su bebé en brazos parece que se ha relajado un tanto en este sentido. Si semanas antes de dar a luz sentenciaba que su madre iría a su casa lo justo y necesario y que no quiere la ayuda de nadie, lo cierto es que las visitas de la feliz abuela al domicilio son diarias. Siempre cargada de tarteras repletas de comida para alimentar a su hija y su yerno, Carlo Costanzia, quien le dio las gracias por ello en su primera entrevista tras ser papá en ‘De viernes’. Dejaba constancia de que siempre está ahí, para ayudarles, desatendiendo las advertencias de su hija, que pedía independencia, pero que valora mucho que su madre no le haya hecho caso y le esté ayudando en sus primeras veces como mamá primeriza.