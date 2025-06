Alejandro Sanz y Candela Márquez, ¿en crisis por culpa de Ivet Playá?

Alejandro Sanz está en el punto de mira o eso es lo que pretende hacer quien fuese su fan, Ivet Playá. Esta joven catalana le ha declarado la guerra mediática al denunciar públicamente que vivió junto a él “una terrible pesadilla”, sintiéndose “utilizada, humillada e incluso sucia”, por lo que vivieron. Él tiene 55 años y ella 26, pero se conocieron cuando la joven acababa de cumplir los 18 años, lo que ponía contra las cuerdas al cantante. Éste, rápidamente, confirmó su relación, pero negó cualquier otro tipo de contexto de supuesto abuso de poder: “Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”.

Sus relaciones fueron consentidas, ella no lo niega, pero quiere dar a entender que no se sintió del todo cómoda al iniciar un romance con su ídolo. Ahora, son muchos los que denuncian un juego extraño por su parte, pues mientras le señalaba públicamente aseguran que le piden una cantidad astronómica de dinero e incluso casas para que guarde silencio. Al no hacerlo, ha logrado un representante que le gestione sus entrevistas en televisión, siendo este ‘De viernes’, su salto triunfal a los escenarios. Esto ha podido poner en jaque la relación del cantante con su novia, Candela Márquez. ¿Ha sido así?

Alejandro Sanz y la fan del Ivet Playà Redes sociales

Así están Alejandro Sanz y Candela Márquez, pese a Ivet Playá

La relación entre el cantante y la actriz ha atravesado sus más y sus menos en los últimos meses. Se habló de una profunda crisis de la que ambos han preferido no pronunciarse, con la esperanza de alejar el foco mediático de sus pasos. Era difícil, pues el hecho de que Candela Márquez dejase de seguir a su novio en sus redes sociales era un gesto que no podía pasarse por alto. En los tiempos que corren, este ‘unfollow’ se entiende como una ruptura no solo sentimental, sino que además evidenciaría que no se habría terminado en los mejores términos.

Al final lograron encaminar su relación y seguir adelante con su romance, haciendo como si nada hubiese sucedido de cara a la galería. Ahora que ha vuelto a estallar una polémica con Alejandro Sanz en el centro del huracán, se ha testeado si efectivamente siguen siendo ‘amigos’ en Instagram. Así es, por lo que la entrada en escena de Ivet Playá no ha desgastado su romance o, al menos no hasta el punto de tomar tan drástica decisión. Una que sí se tomó cuando la tercera en discordia era Shakira.

Cuando Candela Márquez plantó a Alejandro Sanz en las redes sociales el foco se centró en la colombiana. Shakira y su íntimo amigo sacaban un nuevo tema al mercado, lo que les obligaba a hacer promoción no solo de su canción, sino también de su buen rollito. Incluso se produjo un beso furtivo por parte de ella de forma desenfadada y fuera del guion, lo que habría molestado a la novia. Ella guardó silencio, pero después del escándalo, entendió necesario hacer un gesto público para acallar rumores. Tras verla en acción sobre los escenarios y a sabiendas que sus palabras serían reproducidas por todo el planeta, le dedicó un mensaje: “Sin lugar a dudas, una de las mujeres más hermosas y talentosas de todos los tiempos”. Así se ponía fin a la polémica. ¿Le dedicará otro mensajillo a Ivet Playá? De ser así, no será en los mismos términos.