Alice Campello estalla y publica un contundente descargo en sus redes sociales: "Es la última vez respondo a estas cosas"

Alice Campello no puede más. Desde que hace unas semanas Álvaro Morata y ella confirmasen que habían puesto fin a su matrimonio de siete años, han surgido todo tipo de rumores como infidelidades, supuesta mala relación de ella con los padres de él. Desde el principio, la influencer lo ha defendido a capa y a espada, y de hecho, hace unas semanas fue captada llorando pronunciando el nombre de su ahora expareja. Ahora, ha decidido zanjar a la polémica mediante un largo comunicado en sus stories de Instagram, respondiéndole a un usuario, advirtiendo que sería la última vez que hablaría al respecto sobre lo que se están "inventando". "¡Hay tantas cosas bonitas que hacer en verano en vez de pensar en los motivos de la separación de dos personas que ni siquiera conoces! Vamos...", ha comentado, haciendo alusión a las últimas especulaciones que la relacionaban con otra persona: "Pero si no lo he visto en mi vida. Me gustaría ver las fotos", ha comentado.

Alice Campello Instagram

La modelo ha asegurado que su relación con el futbolista estuvo basada en la lealtad y que pondría su cuerpo "al fuego" por él: "Al principio quise controlar la situación porque estaba sufriendo todas esas mentiras pero luego me di cuenta que cada uno siempre pensará lo que quiera y cada uno siempre tendrá todas las fantasías Sé la clase de persona que soy y sé la clase de persona que es Álvaro... él sabe que nunca le he faltado al respeto y pondría MI CUERPO al fuego de que él tampoco me ha faltado al respeto... de hecho no hay fotos, vídeos, mensajes, nada porque nunca ha habido nada a pesar de que el mundo entero busque algo que no existe".

Su defensa ante las críticas por sus imágenes en las redes sociales

Además, Campello ha respondido a las críticas de muchos internautas, que le achacaban que hiciesen gala de una relación en su cuenta de Instagram apenas días antes de anunciar su separación: "Las razones son nuestras y seguirán siendo nuestras. "Las razones son nuestras y seguirán siendo nuestras. Las vacaciones, las fotos, el amor es real.... pero eso no quita que siendo muy joven y habiendo vivido tantas cosas deprisa (matrimonio, cuatro embarazos, tener cuatro hijos, 11 mudanzas de una casa a otra, mis propias depresiones después de cada nacimiento, dos depresiones por unos momentos en el fútbol y muchas otras cosas de la vida).

A continuación ha reflexionado sobre las comparaciones, señalando que "a la larga no son positivas". "Podría poner una foto incluso ahora diciendo que me encanta porque es la verdad pero eso no quita que haya otra parte que obviamente no puedes ver que nos hizo llegar hasta ahí. No hay otra cosa", ha zanjado.

Con este texto, la influencer pretende dar carpetazo y continuar transitando el duelo tras su separación mientras continúa con su vida en Madrid.