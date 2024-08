Alice Campello rompe su silencio y da su versión de la ruptura con Álvaro Morata: todos lo detalles

Minutos después de que Álvaro Morata confirmase su separación con Alice Campello en Instagram, la influencer italiana ha dado su versión de los hechos en Instagram, donde acumula más de 3.6 millones de seguidores, a través de un comunicado oficial.

"Álvaro y yo hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida. Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respeto de parte de ambos", ha comenzado diciendo la influencer. "Solo puedo decir que en estos ocho años he tenido a una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme y cuidarme y respetarme y, por eso, no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa y la decisión de decirlo tan "pronto". No quiero que penséis que nada de lo que habéis visto en las fotos de Instagram que hemos estado poniendo es mentira. No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan", detalla Campello.

Comunicado de Alice Campello confirmando su ruptura con Álvaro Morata Instagram

"Siempre nos hemos prometido por respeto a todo lo que hemos vivido de no llegar nunca al punto de hacernos daño o ser tóxicos y de acabar antes de ello y así ha sido", explica la italiana. "Solo dar las gracias a Álvaro por todo lo que ha hecho por mi, por cómo me ha cuidado, por el papá y marido que ha sido y desearle lo mejor siempre", finaliza la influencer.

Al igual que Morata, Alice Campello ha explicado a sus followers que el motivo de su ruptura ha sido el desgaste y no la existencia de otras personas e infidelidades, como se lleva rumoreando en X en las últimas horas. Aunque la expareja ha decidido confirmar su separación para zanjar con cualquier especulación sobre lo ocurrido entre los dos, parece ser que este culebrón del verano solo acaba de empezar y esta inesperada ruptura va a dar mucho de qué hablar.