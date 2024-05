Así habla Raquel Bollo de su yerno semanas antes de ser abuela de nuevo

Raquel Bollo ha puesto freno a sus compromisos profesionales para iniciar una de las andaduras que más ilusión le hace: el Camino del Rocío. Lo hace acompañada con amigas, a punto de convertirse en abuela de nuevo, dado que su hija, Alma Cortés Bollo, está cerca de dar a luz a su segundo hijo, fruto de su relación con Miguel. Un joven que prefiere permanecer en un discreto segundo plano, pero que en alguna ocasión ha cobrado protagonismo dada su vinculación a tan famosa familia. Así ha sucedido de nuevo cuando la excolaboradora ha puesto rumbo a Almonte ataviada con un precioso traje de lunares en tonos morados y espléndida ahora que parece que la vida le sonríe y la fortuna les traerá en breve a un nuevo miembro al clan. Ha hablado sobre su yerno, a quien reconoce como alguien de la familia desde hace muchísimos años.

Alma Cortés Bollo embarazada Instagram

El segundo vástago para Alma Cortés será el tercer nieto para Raquel Bollo. El pequeño está llamado a nacer para el próximo mes de agosto, por lo que ya cuentan las semanas para recibirlo en casa con los brazos abiertos. La ilusión es mayúscula y es que ahora se disfruta de otra manera y con menos preocupaciones que en las anteriores ocasiones, como así ha confesado ella misma, “encantada de la vida” de ser de nuevo abuela: “Es diferente al primer embarazo, siempre lo digo. Ella era muy joven, no es que no lo sea ahora, pero bueno ya tiene una niña en el mundo que tiene cuatro años y ella tenía claro que quería formar su familia y la veo súper feliz”, reconoce Raquel Bollo orgullosa de cómo crece el clan.

Ya lo hizo cuando Miguel, el novio de Alma Cortés, entró a formar parte de la familia al ganarse su corazón. El yerno parece ideal a ojos de Raquel Bollo: “Además su pareja es maravillosa, yo lo conozco a él desde pequeño y a su familia, con lo cual hay un trato maravilloso. No conocemos todos desde muchísimos años. Así que no puedo pedir más. Virgencita, que se queden como están y súper bien”, bromea la diseñadora de moda flamenca, que en esta ocasión ha tenido que echar mano de un traje de ‘Siempre Viva’ porque no le dio tiempo diseñarse ella misma el suyo.

Raquel Bollo Gtres

Pero antes de eso tiene planificado un viaje que le tiene revolucionada. No podrá terminar su peregrinaje complejo por el Camino del Rocío, porque tiene una cita marcado en el calendario para asistir al Festival de Cannes. Y no estará sola en la cita más exclusiva del cine internacional, sino que vestirá sus mejores galas junto a su hija Alma: “Hago solo el día de hoy el camino. Tenía preparado para todo el camino, pero mañana me voy a Niza para el Festival y volveré el sábado y me incorporaré al Rocío el domingo si Dios quiere”. ¿Qué hará allí? ¿Cómo se ha hecho con una de las preciadas entradas al festival? No ha querido desvelar todos los misterios. Quizá haya mediado su misterioso amor, ese empresario andaluz llamado Mariano del que se niega a hablar en público y que cuando lo nombran los reporteros se limita a decir que “mi corazón está feliz siempre”.