Alma Bollo llama indignada a "Vamos A Ver': "No entiendo esa inquina. A mi madre le digo las cosas en casa"

Según ha contado Alexia Rivas, los desencuentros entre Raquel Bollo y sus hijos con Isabel Pantoja son continuos. Por eso, Alma Cortés ha entrado hoy en directo en el programa "Vamos A Ver" para defenderse y dar su versión de lo sucedido, enfrentándose a Rivas por sus declaraciones.

"Me parece que simplemente por ser Alma Bollo la realidad se anula y me echáis contra los leones. De verdad que yo no he hecho nada más que no entrar. Puedo tener mi opinión porque soy una persona que pienso por mí misma y que yo sea hija de, que mi madre sea mi madre, que mi hermano sea mi hermano, mi tía, mi prima o mi abuelo... eso no significa que yo tenga que tener el mismo pensamiento, yo tengo el mío. Nunca me he sentado a hablar de nadie", ha comenzado diciendo. Luego se ha dirigido directamente a Alexia: "Cada vez que la escucho alucino con la propiedad que habla sobre mis vivencias, mis sentimientos o mis relaciones cuando no tiene ni idea. Lo único que te pido es que la inquina que tienes hacia mi persona la dejes a un lado y seas objetivo. No puedes decir que nunca he querido a mi prima porque tú no has estado en nuestra vida", ha espetado.

Isa Pantoja y Alma Bollo Instagram

También ha querido sincerarse sobre su relación con Isa Pantoja: "Mi relación con mi prima se rompe en 'Supervivientes'. No no digo que no la entienda a ella, yo entiendo que su relación conmigo se rompa porque era su novio. También hay que entender que mi relación se rompa porque es mi madre y yo la defiendo a ella. Yo en mi casa le puedo decir a mi madre lo que me parece bien o lo que me parece mal, pero yo lo hago en mi casa y no soy ni mejor ni peor. Ella también me dice lo que le parece bien y lo que le parece mal, pero lo hacemos de forma privada. Por eso no entiendo esa inquina todo el rato. ¿Por qué soy mala, por qué me tengo que posicionar, por qué estoy defendiendo? Alexia, ¿Cómo puedes decir que yo llevo viviendo toda la vida de los Pantoja cuando yo no he hablado en mi vida y yo vivo de mi trabajo. Después se habla mucho de la salud mental y no sabéis lo que he pasado yo a raíz de 'Supervivientes'. Yo no sabía lo que era la televisión y no me podía imaginar que todo esto podía pasar", ha finalizado Alma Bollo.