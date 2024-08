Alma Bollo actualiza el estado de salud de su hijo recién nacido tras haberle sido detectado "un bulto"

Alma Bollo ha dado parte sobre el estado de salud de su hijo recién nacido tras contar que le había detectado "un bulto". La exconcursante de 'Supervivientes' ha llevado a su bebé a su primera revisión pediátrica. Después de ser revisado por el especialista, la hija de Raquel Bollo y de Chiquetete ha revelado que el informe del doctor era tranquilizador, ya que al parecer esa protuberancia que su hijo presenta en "la parte de atrás" no es más que un "ganglio normal".

"Dime que das el pecho sin decirme que das el pecho"

La influencer ha compartido con humor sus manchas en su camiseta tras la lactancia a Miguel. "Dime que das el pecho sin decirme que das el pecho. Saliendo, por la puerta de casa, así", ha comentado con humor, agregando que no tenía tiempo para cambiarse porque si no no acudirían puntuales "a la cita de registro de Miguel Jr". No obstante, posteriormente ha informado que no pudieron registrar al bebé porque para poder hacerlo en Algeciras los padres debían estar empadronados allí, porque "La Quirón que es dónde to tuve a Miguel pertenece a Los Barrios", por lo que deberán registrar a su hijo allí.

Miguel Lara Cortés nació el 16 de agosto 4 kilos y 100 gramos. Durante sus primeros días de vida perdió algo de peso. Sin embargo, Alma Bollo ha asegurado en declaraciones previa que "todo está de maravilla. Es un niño sanísimo, un gordito...", además de contar que el pediatra de su hijo le ha explicado que es totalmente normal que los bebés bajen de peso nada más nacer.

La hija de Raquel Bollo tiene una hija, Jimena, fruto de su relación anterior con Juan José Peña y su actual pareja se llama Miguel, al igual que su bebé, sin embargo, ha optado por mantener la discreción por lo que la creadora de contenido no muestra su cara en sus redes sociales.