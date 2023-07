Álvaro de Luna sube a Laura Escanes al escenario y le declara su amor públicamente: "Ojalá dure para siempre"

La noviazgo de Laura Escanes y Álvaro de Luna va viento en popa a toda vela y la pareja se ha convertido, en cuestión de meses, en una de las más consolidadas del panorama nacional. Después de una sonada separación con Risto Mejide, la influencer ha recuperado la sonrisa al lado del artista sevillano, con el que comparte su día a día junto a la pequeña Roma. Después de unas idílicas y románticas vacaciones familiares en Menorca, la catalana acompañó a su pareja en su último concierto y Álvaro de Luna no dudó en declararle su amor públicamente y subirla al escenario para vivir uno de los momentos más emotivos de toda su trayectoria musical.

El cantante fue uno de los artistas que cerró ayer el "Zevra Festival" en Cullera y Laura Escanes no quiso perderse su actuación, como ha hecho en otras tantas ocasiones. Pero lo que no se esperaba la influencer es que su pareja le pidiese que le acompañase en el escenario para cantarle una canción que escribió para ella, "Todo contigo". Ambos cantaron muy acaramelados frente a los miles de fans del artista el conocido single y, al terminar, se besaron frente a todos. Tras esto, el artista ha compartido el vídeo del momento junto a una romántica declaración de amor.

Story de Álvaro de Luna Instagram

"De las cosas más bonitas que me han pasado en estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón", ha comenzado diciendo Álvaro de Luna en el escrito. "Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que si sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato. Eres de esas. Esas personas en las que me quiero mirar todo el rato porque eres el reflejo de que el mundo merece la pena todo el rato. Estoy muy orgulloso de la persona que eres y de lo que proyectas. Quiérete porque si no lo haces serás la única que no vea lo increíble que eres. Gracias por quererme bien y enseñarme el amor desde el otro prisma", declaraba el artista.

Durante todo la canción, Laura Escanes no podía estar más feliz y emocionada por lo que estaba sucediendo. El amor está en el aire y todo apunta a que no será la ultima vez que protagonicen un momentazo así. El vídeo se ha llenado de comentarios de amor hacia la pareja, celebrando con ellos su felicidad.