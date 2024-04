Álvaro de Luna vuelve con su ex y Laura Escanes reacciona

Tras meses exponiendo su amor en las redes, parece que Laura Escanes y Álvaro de Luna no pasan página después de su ruptura en octubre de 2023. Tras dedicarse mensajes y canciones, ahora viene la reacción de la influencer a la supuesta reconciliación del cantante con su exnovia.

Según Socialité, la novia de Álvaro de Luna, de nombre Elena, es catalana y ya estuvo con el intérprete en 2018. "En el programa En todas las salsas apuntaron que había habido una reconciliación en enero y, después, Salseología, ayer mismo publicaba que les habían visto en un aeropuerto muy acaramelados", aseguraron en el programa de Telecinco.

Laura Escanes no ha tardado en reaccionar compartiendo un video a través de la red TikTok y en el que se podía leer: "Total, volvió con la ex". El vídeo, que ya suma más de 150.000 likes, se ha llenado de mensajes de apoyo a la creadora de contenido. "Icónica", "Me encanta esta mujer", "Es mejor estar sola que mal acompañada", son algunos de los mensajes que le dirigen los usuarios.

También Escanes ha sido noticia los últimos días por su supuesto nuevo romance con Pau Joanmiquel, un influencer catalán con el que coincidió en TV3, ya que la ex de Risto Mejide presenta el programa La Travessa y el joven también trabaja para la cadena. El pasado 2 de abril, él compartió un vídeo en Instagram junto a ella y Diez Minutos publicó unas imágenes abrazándose con la que la revista confirmaba la relación entre creadores de contenido.