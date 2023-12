Laura Escanes, en un arrebato de sinceridad, desvela uno de los motivos de su ruptura con Álvaro de Luna

Hace un mes que Laura Escanes y Álvaro de Luna confirmaron su ruptura. Después de casi un año muy intenso de amor, la pareja decidía tomar rumbos separados. La noticia sorprendió a toda la opinión pública porque, en muy poco tiempo, ambos habían conformado una de las parejas más mediáticas y consolidadas de nuestro país este 2023. Semanas después, aún no han trascendido los verdaderos motivos que llevaron a la influencer y al artista a poner punto final a su relación. Pero ahora, la creadora de contenido, en un arrebato de sinceridad en redes, ha compartido una inesperada reflexión sobre su situación sentimental actual que podría dar pistas el asunto.

"Insomnio... 1:31 y me he puesto a pensar en mi vida. Hacía una reflexión con unos amigos y siento que con la edad que tengo... 27... estado civil: divorciada, una hija... siendo conocida y la poca privacidad que hay a veces... siento (aunque para mí no es así) que esas mochilas que forman parte de lo que soy y de mi vida... pesarán siempre mucho a cualquier persona que se acerque a mí", ha comenzado diciendo Laura Escanes sobre su situación. "Como que alguien ve todo lo que significa conocerme y huye de eso. Asusta. Huye de mi vida para no complicársela. Porque es mucha carga y no le corresponde o porque se le hace grande, porque tal vez es mejor con alguien que no haya tenido hijos previamente, porque ya vengo quemada... yo qué sé. Y lo entiendo", sentencia.

Story de Laura Escanes reflexionando sobre su situación sentimental Instagram

"Es una reflexión sin más que he compartido muchas veces con amigas mías en situaciones similares y que estoy segura que muchas de vosotras también lo habéis sentido algunas vez... 1:35 y aparece nuestra amiga llamada culpa en mi cabeza y me hace sentir pequeña y en fin... la vida", confiesa sobre cómo se siente ante esta situación. Para terminar, se anima a ella misma: "Cuando consigo localizar esa vocecilla que me intoxica, soy consciente de la suerte que tengo. Pero bueno, esto es una realidad de lo que siento a veces como mujer separada, con una hija y haciendo su camino... siempre para arriba aunque a veces cueste".

A pesar de la delicada situación sentimental que está atravesando por la ruptura, lo cierto es que a Laura Escanes le va muy bien en el terreno profesional. Centrada en su trabajo y en los suyos, la influencer se ha refugiado en lo que verdaderamente importa en estos momentos. A pesar de haber roto con Álvaro de Luna, la creadora de contenido, siempre que le preguntan por el artista, solo tiene buenas palabras para el que fue su pareja.