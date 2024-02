Lara Dibildos, la gran ausente en el día más importante de Álvaro Muñoz Escassi

Álvaro Muñoz Escassi vivió ayer una de las noches más emocionantes de su vida. Arropado por sus familiares y amigos más cercanos, el jinete presentó su marca de vinos, "Famos 2020", uno de sus proyectos profesionales más ambiciosos hasta la fecha. Norma Duval, Jaime Astrain, Lidia Torrent, Lydia Lozano o Nicolás Vallejo-Nágera fueron algunos de los numerosos rostros que apoyaron al televisivo durante el evento.

Llamó mucho la atención la ausencia de Lara Dibildos, una de las protagonistas de la crónica social de nuestro país por su acercamiento a Cándido Conde-Pumpido. Ayer, la pareja protagonizó el último número de la revista "Semana" tras ser pillados juntos de nuevo. Rápidamente, la actriz tuvo que salir a aclarar la actual relación que mantiene con su ex, asegurando que es "una amistad diferente".

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez durante la presentación de "Famos 2020" GTRES

Casualmente, horas después del reportaje en exclusiva de Lara y Cándido, Álvaro Muñoz Escassi presentó su marca de vinos. Como era de esperar, el jinete fue preguntado por la relación de expareja y el abogado. Desmarcándose por completo de este inesperado giro de los acontecimientos, el televisivo fue muy tajante: "No tengo ni idea. No he visto nada y la verdad no sé nada. A Lara le deseo lo mejor siempre pero no sé nada. Yo por ella todo lo que le vaya bien me alegro por ella". "De Lara no quiero nada más que decirte que la quiero mucho y que me alegro todo lo que le vaya muy bien y ya está, ¿vale? No sigas por ahí que no quiero hablar del tema, he venido a hablar del vino", declaró sobre la madre de su hijo.

Lo cierto es que Lara Dibildos no acompañó a Escassi en su gran día por motivos profesionales. La actriz, durante el evento del jinete, se encontraba haciendo una lectura teatralizada en Valladolid. La que sí estuvo a su lado durante toda la velada fue María José Suárez, su novia y mayor apoyo. Muy enamorada y orgullosa, la modelo se refirió a Álvaro como su "cónyuge" y no dudó en deshacerse en halagos hacia el televisivo, por el que siente pasión y devoción.