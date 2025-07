Amaia Montero reaparece: presume de amistad con Eugenia Martínez de Irujo tras su enfado con Cayetana Guillén Cuervo

Todo lo que dice y hace Amaia Montero se convierte en noticia. Especialmente ahora que todos están ansiosos por ver qué hay de cierto en su regreso a ‘La Oreja de Van Gogh’ después de la precipitada salida de Leire Martínez de la formación vasca. La polémica fue mayúscula y puso en peligro su tranquila vida, esa que disfruta con tranquilidad alejada del foco mediático. Una vida que se ha esforzado mucho en conseguir por el bien de su salud mental, que pesa más que sus ansias de regresar al escenario o de compartir su talento con sus fieles.

En medio de todo este revuelo, al menos puede contar en confianza con sus inseparables amigas. Al menos sí las que le quedan, tras caerse de tan cotizada posición Cayetana Guillén Cuervo. Eran íntimas y velaban la una por la otra, hasta que la actriz y presentadora habló de más y terminó enfadando a la cantante. Lo suyo era una amistad de las que duran toda la vida, pero se terminó cuando la actriz dio por asegurado el regreso de su amiga al grupo que le dio la fama y que marcó toda una generación con su música. Una revelación que no sentó nada bien a la artista, que decidió retirarle la palabra y la amistad en redes sociales. Aún siguen distanciadas, mientras que Eugenia Martínez de Irujo se siente entre la espada y la pared.

Cayetana Guillén Cuervo Instagram

Amaia Montero con Eugenia Martínez de Irujo

La cantante no ha vuelto a seguir a Cayetana Guillén Cuervo en redes sociales desde que le retiró su amistad. No parece que sea un enfado de un instante que, después de la correspondiente conversación se vaya a arreglar. Lo suyo parece haberse vuelto crónico. Y en medio de esta enemistad, la artista grita a los cuatro vientos lo mucho que valora tener a alguien de confianza como la duquesa de Montoro a su lado. Un gesto público que no ha pasado desapercibido por nadie.

“Estar contigo siempre es bueno, estar contigo siempre es bonito. Estar contigo siempre. Te quiero”, le ha dedicado a la hija de la desaparecida duquesa de Alba. La amiga ha querido corresponder tan bonita dedicatoria con un mensaje de amor de vuelta: “Te quiero muchísimo. Siempre un luo verte. Y hacer risas. Lo mejor del mundo”, le dedicaba la mujer de Narcís Rebollo, añadiendo varios corazones a su publicación.

Eugenia Martínez de Irujo y Amaia Montero Instagram

Parece que Amaia Montero poco a poco va recuperando la estabilidad perdida en su vida. La salud mental le ha jugado una mala pasada, en la que ha estado retirada del foco mediático, de las redes sociales y de la música, su gran pasión. Ha estado enclaustrada en su casa, bajo el cuidado de su familia e íntimos amigos, teniendo escaso contacto con el mundo exterior. Alguna que otra publicación en Instagram amenizaba a sus fans, aunque siempre con imágenes del pasado, pues las actuales causaban mucha sensación. Quizá demasiada.

Pero el pasado año reapareció en el concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu de Madrid y, aunque temblaba de nervios, disfrutó de esta toma de contacto con su público. Esto se ha entendido como un regreso a ‘La Oreja de Van Gogh’, una posibilidad que confirmó Cayetana Guillén Cuervo, quizá traicionando su amistad con Amaia Montero. Al menos le queda Eugenia Martínez de Irujo.