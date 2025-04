Leire Martínez se pronuncia sobre la polémica de Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo: "Todo acabaría si se hablara claro"

La cantante Leire Martínez ha ofrecido su visión sobre el reciente revuelo generado por las declaraciones de Cayetana Guillén Cuervo acerca del posible regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, banda en la que Martínez lleva casi dos décadas. Durante una entrevista con Manolo Nieto en PTV Sevilla, la cantante se mostró empática con la presentadora, quien ha estado en el ojo del huracán tras sus palabras sobre el regreso de su amiga a la formación.

El incidente comenzó cuando Guillén Cuervo, al hablar sobre la vuelta de Montero a la banda, dejó entrever que la noticia estaba prácticamente confirmada. Sin embargo, tras el revuelo causado, la periodista emitió un comunicado matizando sus palabras. Aunque intentó aclarar la situación, el daño ya estaba hecho, y el debate sobre las relaciones dentro del grupo se intensificó, especialmente tras la desaparición de su amistad en redes sociales.

Empatía con Cayetana Guillén

Leire Martínez, al abordar este tema, expresó su comprensión hacia la situación. "Pobrecita, tengo que reconocer que siento mucha empatía por Cayetana, porque menudo marrón", comentó, defendiendo la buena intención de la presentadora. "Seguro que lo está pasando mal", añadió, aclarando que no veía en las palabras de Guillén Cuervo ninguna mala intención. A su juicio, los periodistas aprovecharon la oportunidad para sacar un titular jugoso, pero no cree que Cayetana tuviera la intención de causar ningún daño.

Amaia Montero, ex componente de La Oreja de Van Gogh larazon

Sobre los rumores del regreso de Amaia Montero, Leire se mostró pragmática: "Llevamos mucho tiempo con estos rumores que van y vienen. Creo que todo se acabaría antes si se hablara claro", apuntó, dejando claro que no tiene ningún interés en alimentar las especulaciones. A pesar del creciente interés público sobre el posible retorno de Montero al grupo, Martínez prefirió no involucrarse en esa discusión, dejando la decisión en manos de la banda y de Amaia. "No me corresponde", afirmó, destacando que es una cuestión que solo debe decidirse dentro del círculo del grupo.

En todo momento, Leire ha querido desvincularse de cualquier tipo de rivalidad con Amaia Montero. "No hay rivalidad, todo lo contrario", expresó en reiteradas ocasiones. Incluso bromeó sobre la idea de hacer una gira con Montero, asegurando que "si Amaia quiere, nos cantamos lo que queramos cuando queramos". Sin duda, Martínez ha dejado claro que, más allá de los rumores y las tensiones mediáticas, la relación con su predecesora en La Oreja de Van Gogh es de cariño y respeto mutuo.

El comunicado de Cayetana Guillén Cuervo

"Ante la repercusión de mis declaraciones sobre un supuesto regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar. Nada más lejos de mi intención.

Durante la fiesta de nominados de los premios Talía, mientras atendía a los medios de comunicación, la periodista me comunicó: "sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a La Oreja de Van Gogh, queríamos saber qué pensaste cuando salió esa noticia."

Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada, recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo.

Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación.

Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón".