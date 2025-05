Cayetana Guillén Cuervo toma una drástica decisión tras su polémica con Amaia Montero

Cayetana Guillén Cuervo ha sido una de las protagonistas de la crónica social de estas últimas semanas por la polémica protagonizada con Amaia Montero. La televisiva, tras se preguntada por el reencuentro de la banda, se fue de la lengua y confirmó el secreto a voces, provocando el enfado de la vocalista, una de sus íntimas amigas hasta ese día.

"Yo lo sabía hace mucho, pero ella me pidió por favor que no lo dijera a nadie por su ahijado, que sabéis que es la madrina de mi hijo Leo y claro, yo no lo dije a nadie", desveló Cayetana. Tras el revuelo mediático, la presentadora tuvo que emitir un comunicado disculpándose por su desliz. Además, Amaia Montero la dejó de seguir en Instagram, cortando así con su relación de amistad.

"Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada, recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo. Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación", rezaba el comunicado de Guillen Cuervo.

La decisión de Cayetana Guillén Cuervo

No han sido semanas fáciles para la Cayetana, acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Además de estar en el ojo del huracán, su amiga ha decidido cortar su relación con ella y ha tenido que soportar que la vocalista le envíe algún que otra comentada indirecta. "Qué suerte, qué gran suerte tengo de tenerte como amigo. Siempre cuidándome, protegiéndome sin fallarme nunca", escribió la vasca en Instagram junto a una fotografía con Gonzalo Miró, su ex pareja y una de sus personas de confianza. Muchos interpretaron este post como un zasca a Cayetana Guillén Cuervo.

Ahora, la presentadora ha reaparecido en los Premios Talía junto a a Antonio Banderas en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Tras unas semanas complicadas, Cayetana Guillen Cuervo ha tomado una decisión: dejar de hablar de cualquier cuestión relacionada con Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh.

Cayetana Guillén Cuervo en los Premios Talía Gtres

"No voy a contestar. Perdón ¿eh? No os lo toméis a mal, entiendo perfectamente que lo preguntes, pero siempre he sido muy cauta y voy a seguir siéndolo", ha respondido la artista al ser preguntada por cómo se encuentra tras la polémica y en qué punto se encuentra su relación con la vocalista.

"Yo estoy hoy súper contenta con los premios y voy a ver si me sale todo bien y muchas gracias por venir chicos. Gracias, gracias a vosotros. Yo lo entiendo sí, no pasa nada, no pasa nada. Mira mi vestido de Lola Casademunt, por favor. El vestido, vamos a hablar del vestido de Lola Casademunt, que tiene un poquito de transparencia y un miriñaque", ha zanjado Guillén Cuervo.