Amaia Montero rompe con Cayetana Guillén Cuervo tras filtrar su regreso a "La Oreja de Van Gogh"

Una alfombra roja, una confesión entre amigas y una noticia que nunca debió ver la luz. Lo que parecía un momento de complicidad se ha convertido en una inesperada crisis entre Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo, una de las amistades más discretas y sólidas del panorama cultural español.

Todo empezó el pasado fin de semana durante los premios Talía. Ante los micrófonos, Cayetana dejó caer lo que muchos fans llevaban años esperando: la vuelta de Amaia a La Oreja de Van Gogh. "Yo lo sé desde hace mucho. Ella me pidió que no se lo dijera a nadie y no se lo dije ni en casa", confesó emocionada, añadiendo que se echó a llorar cuando Amaia se lo reveló por teléfono. Lo que parecía una declaración llena de ternura y admiración ha resultado ser, sin embargo, una auténtica bomba.

Unfollow de Montero a Cayetana en redes

La filtración ha desatado un auténtico terremoto. No solo entre los miembros del grupo, que planeaban su gran anuncio cuidadosamente, sino también en la propia Amaia, quien habría reaccionado con un contundente unfollow a la actriz en redes sociales. Un gesto pequeño pero cargado de simbolismo, que pone en evidencia un distanciamiento emocional más profundo.

Imagen reciente de Amaia Montero Instagram

Consciente del revuelo causado, Cayetana publicó un comunicado en Instagram intentando frenar la avalancha: "Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas (…) Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia”. La actriz se mostró “muy triste” y pidió disculpas “de todo corazón".

Cayetana Guillén Cuervo. Gtres

La cuestión ahora es si esa disculpa bastará. Porque más allá de los titulares y del regreso —confirmado o no— de Amaia a la banda que marcó a toda una generación, lo que realmente ha quedado tocado es el vínculo entre dos mujeres que, hasta ahora, compartían confidencias, apoyo y cariño fuera del foco mediático.

¿Podrá la amistad sobrevivir a un micrófono abierto? El tiempo —y tal vez la música— lo dirá.