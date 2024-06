Amenábar, Navarrete, Caprile... el renacer de Torremolinos como oasis LGTBIQ+: "Nos sentimos como en casa"

A medio camino entre Málaga y Marbella se levanta en pleno Mediterráneo el que se ha consagrado como otro de los tantos oasis para la comunidad LGTBIQ+ que se extienden a lo largo del «Mare Nostrum». Torremolinos congrega cada año a miles de personas, sean o no del colectivo, atraídas por el ambiente liberal que se respira en cada una de sus calles y playas, sin olvidar por supuesto la amplia oferta de ocio y actividades que se desarrollan entre Pueblo Banco y La Nogalera, dos de los barrios más concurridos de la ciudad.

Torremolinos es para muchos una parada obligada cada verano, incluidos rostros muy conocidos como el director de cine Alejandro Amenábar, el diseñador Lorenzo Caprile, las drag queens La Prohibida y Sharonne, ganadora de la segunda temporada de «Drag Race España»; la actriz Daniela Santiago o el diseñador Eduardo Navarrete, que no pone un pero a la localidad andaluza.

Lorenzo Caprile en Ritual, un conocido club nocturno de Torremolinos Redes sociales

«El ambiente LGTBIQ+ que se respira es maravilloso, es amplio y diverso, para todo el colectivo. Me encanta porque tiene semanas y festividades para todos, y además desde las instituciones se nos apoya totalmente, y eso es de agradecer. Es un oasis, el ocio nocturno de La Nogalera es maravilloso, igual que Pueblo Blanco. Yo voy dos o tres veces al año, es un destino que no puede faltar en mi agenda de verano», cuenta el modista a LA RAZÓN, destacando también el compromiso de las instituciones de Torremolinos: «Margarita del Cid, la alcaldesa, apoya nuestros derechos. Los ayuntamientos ya saben que somos un motor de la economía. Es fenomenal que se nos apoye porque cada vez somos más los que vamos a Torremolinos de vacaciones, es muy grande y hay sitio para todo el mundo. Nosotros generamos trabajo en el sector servicios, vamos a cenar, a comer, salimos… Somos un tipo de turista que gasta, y no poco, entonces claro que al Ayuntamiento le interesa, pero yo sé que lo hacen de buena fe como apoyo al colectivo, no solo por el dinero. Es maravilloso».

Torremolinos, el oasis LGTBI+, Toñi Moreno Cedida

De hecho, Torremolinos se postula –con el apoyo de la Junta de Andalucía– como sede del Europride en 2027, la mayor celebración y reivindicación de los derechos LGTBIQ+ del Viejo Continente, a lo que también optan ciudades de Lituania, Italia y Reino Unido. «Estamos orgullosos de nuestra diversidad. Esta es una candidatura que quiere conectar la historia e identidad de Torremolinos como lugar de libertades a través de un presente vibrante y comprometido con los retos que nos plantea el futuro, para seguir arrojando luz y color donde aún se vive en blanco y negro», comentó la alcaldesa, del Partido Popular.

Celebración del Pride en Torremolinos Ayto. Torremolinos

Teniendo en cuenta estos factores, no es de extrañar que Navarrete y el resto de personas del colectivo se sientan en Torremolinos «como en casa», aunque el diseñador no olvida otro punto clave a la hora de escoger este destino frente a otro: «Es bastante más económico que Mykonos, Ibiza o cualquier otro lugar vinculado también a la comunidad. Hay gente que hace el tour por todos, pero cuando la economía no lo permite, en Torremolinos tienes fiesta, descanso y playa. Hay de todo a un precio asequible».