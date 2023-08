A Ana Milán se le va la mano en Cádiz: ¿A quién le dedica su peineta?

Los últimos coletazos del verano ya están aquí y de nuevo comienzan los planes de cara al nuevo curso y la próxima temporada. Son muchos los rostros conocidos que ponen fin ahora a sus vacaciones, regresando a sus hogares y recuperando la rutina que abandonaron para refugiarse en destinos idílicos donde ser feliz por unos días. Pero estos momentos de paz y desconexión han terminado y toca el momento de despedirse de lo bueno para afrontar lo que está por venir. Así lo han hecho muchos de nuestros famosos, como Ana Milán, aunque quizá ella se haya extralimitado a la hora de decir adiós a la temporada estival.

La actriz ha emplazado su disfrute estival en las playas de Cádiz, donde se ha dejado ver de lo más feliz, con planazos en los que no ha escatimado es detalles para sentirse plena. Quizá demasiado, porque ahora llega el momento de decir adiós a los chapuzones en el mar, a los paseos por la orilla y las cervecitas entre confidencias en el chiringuito. Con ello, Ana Milán le ha dedicado unas bonitas palabras a sus últimos momentos en su refugio veraniego, pero quizá lo que más ha llamado la atención de todos no es su mensaje, sino el gesto provocativo que muestra a cámara y que supone toda una declaración de intenciones.

Ana Milán ha sabido hacerse un hueco en las redes sociales por su particular sentido del humor, su sana forma de entender los problemas de la vida y las relaciones personales y, también, por trasgredir las normas establecidas cuando la ocasión lo merece. Eso sí, siempre con respeto. Y así lo ha hecho una vez más, cuando ha publicado un carrusel de fotografías en las que muestra su última jornada en la playa con un bañador color rojo, pero el primer plano de la imagen se lo lleva una peineta. Un gesto con los dedos de la mano que podría ser malinterpretado, de no ser porque sus seguidores conocen muy bien lo gamberra que es y lo mucho que le gusta marcar la diferencia.

Ana Milán Instagram

Con un bañador rojo, el moño recogiendo sus cabellos, gafas de sol maxi y una amplia sonrisa, así se despide Ana Milán de las vacaciones desde las playas de Cádiz. Le cuesta decir adiós a los placeres que le rodean estos días en tierras gaditanas, como así ha escrito: “Los últimos días saben mejor. La conciencia de que se acaba. El último baile antes de encender las luces. Yo, si no paso por Cádiz, no lo llamo vacaciones. Hay que ver atardecer desde el beach club de Gran Melia Sancti Petri, porque no hay otro igual. Si alguien te abraza mejor todavía”, dedica la actriz alicantina que, sin embargo, no tenía en ese momento quién la abrazase para hacer el momento único, aunque ella se apaña muy bien para pasárselo en grande, incluso sola.

“Hay que pasar a ver el restaurante Alevante y que le ponga el punto final al verano como solo él lo sabe hacer. Y hay que volver cargada de sol, de salitre, de partidas de cartas y libros terminados con arena entre las hojas. Voy a ello”, termina por despedirse Ana Milán, que aún tiene unos días por delante para disfrutar de lo que ella misma ha enumerado, antes de regresar a la rutina, los platós, los sets de rodaje y los photocalls.