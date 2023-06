Alessandro Lequio, sin piedad contra Ana Obregón y "El chico de las musarañas": "No es una historia maravillosa, es una historia de terror"

Ana Obregón ha presentado hoy ante los medios "El chico de las musarañas", el libro que comenzó a escribir su hijo Aless cuando le diagnosticaron cáncer y que no pudo terminar. La presentadora, tras su muerte, decidió cumplir uno de los deseos de su hijo antes de fallecer, y terminó la novela del joven tras su muerte, tres años después. A su regreso de Miami con Ana Sandra, su nieta nacida por gestación subrogada, la presentadora ha hecho su primera reaparición pública ante los medios.

Alessandro Lequio, padre del fallecido Aless, siempre se ha mantenido al margen en las cuestiones que repercuten a su hijo. Pero al ver en directo a Ana Obregón en la presentación del libro, no ha podido evitar pronunciarse sobre qué le parece el relato. "Aquí cada uno lleva las cosas como puede pero a mí, lo que me parece tremendo son todas esas personas que dicen que es una historia maravillosa", ha comenzado diciendo el aristócrata. "Que un chico de 27 años se muera es una historia de terror, del peor de los terrores. No es una historia maravillosa", ha expresado muy afectado y exaltado por la situación tan delicada que está viviendo estos últimos meses en lo que respecta a su hijo.

Ana Obregón en la presentación de "El chico de las musarañas" GTRES

Tras esto, el colaborador de 'El programa de Ana Rosa' ha vuelto a reiterar que no ha leído el libro de "El chico de las musarañas". "Yo no he leído el libro porque nadie me tiene que contar la historia de mi hijo", ha dicho con dureza. "Es un libro que no tiene nada que ver con las páginas que escribió. Es la historia de Ana que no tiene nada que ver con mi hijo", ha zanjado sobre la novela que comenzó Aless Lequio y que ha terminado Ana Obregón.

La presentación del libro ha generado muchísima expectación y ha reunido a más de 100 personas acreditas en el Palace de Madrid. La actriz, muy emocionada a su llegada, casi ni podía articular palabras. Radiante y vestida de colores, Ana Obregón reafirma que ha vuelto a la vida tras la llegada de la pequeña Ana Sandra a su hija. Ante esta entrada triunfal de la actriz, Alessandro Lequio ha sido muy tajante sobre ella: "Está en su salsa, es lo que le gusta".