Ana Obregón rompe su silencio y da sus primeras declaraciones a los medios: "Alessandro Lequio tiene la puerta abierta"

Ana Obregón ha atendido a los medios que la esperaban en la puerta de su domicilio de la Moraleja y ha dado sus primeras declaraciones en España. La presentadora aterrizó el pasado 31 de mayo en Madrid a primera hora de la mañana y se trasladó directamente a su domicilio con la pequeña Ana Sandra. Después de tres meses en Miami, la actriz regresaba a nuestro país para comenzar su nueva vida con su nieta, hija del fallecido Aless Lequio, nacida por gestación subrogada.

Nada más llegar a nuestro país, todos sus familiares y amigos más cercanos acudieron a su vivienda para reencontrarse con ella y conocer a Ana Sandra. Sus hermanos fueron los primeros en pronunciarse a la prensa sobre el acontecimiento, después de darle la bienvenida a la benjamina del clan en Madrid. Y ahora, tres días después, Ana Obregón, a la salida de su urbanización, se ha parado con los medios que hacían guardia en su domicilio, con los que ha tenido un bonito detalle. La presentadora les ha regalado unas pastas de parte de ella y de su nieta, a modo de agradecimiento por el amor que está recibiendo. "Son buenísimas, de chocolate y de todo para que desayunéis y estas son en nombre de Anita en agradecimiento de todo vuestro cariño", expresaba la actriz, muy emocionada.

Ana Obregón atendiendo a los medios con una caja de pastas GTRES

"Estoy que he vuelto a vivir" ha confesado Ana Obregón, disculpándose por "hacer pocas declaraciones". "He dejado a Anita que he ido a hacerme el color del pelo porque estaba hecho un desastre", ha desvelado, entre risas. La actriz ha expresado que su nieta es "para comértela, para comértela". "Bueno, las gafas no me las quito porque llevo sin dormir cuatro días o tres meses", ha dicho sobre su look. Respecto al DNI de la pequeña español, Ana ha respondido que "ya veremos, pero Anita es española de corazón", quitándole hierro al asunto.

Después de reiterar lo feliz que se encuentra en estos momentos, la presentadora le ha lanzado un mensaje a Alessandro Lequio. "Alessandro aquí tiene la puerta abierta. Os dejo, chicos. He vuelto a vivir. Adiós, chicos. Desayunad las pastas a mi salud y ya dejarme tranquilitas por aquí. Gracias", ha dicho despidiéndose de la prensa, agradecida por el recibimiento que ha tenido.