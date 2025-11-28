Anabel Pantoja, desconsolada y entre lágrimas: "Sabía que algo no iba bien"

No están siendo días fáciles para Anabel Pantoja. El pasado fin de semana celebró rodeada de sus seres queridos el cumpleaños de su hija Alma, una fecha muy especial que, sin embargo, se ha visto empañada por las informaciones que han visto la luz. Un fotógrafo acusa a su pareja, David Rodríguez, de haberle golpeado la cabeza mientras intentaba realizar su trabajo, al tiempo que se incrementan los rumores acerca de la mala relación entre él y su suegra, Merchi.

Hay quien asegura incluso que David habría exigido a Anabel Pantoja no volver a coincidir con su madre bajo ningún concepto, colocando a la creadora de contenido en una complicadísima tesitura. Habladurías que también enturbian el paso a la final de “Bailando con las estrellas” de la influencer, muy emocionada por haber logrado superarse.

Por si todo esto fuera poco, ahora Anabel Pantoja debe hacer frente a un bache de salud que podría interferir en su actuación en la final del programa. “Sabía que algo no iba bien”, dice entre lágrimas, sin poder disimular la tristeza que esta jornada la embarga.

Anabel ha acudido a una clínica de fisioterapia donde ha sido diagnosticada de una distensión de la musculatura intercostal. Por fortuna, el hueso está bien y no hay indicio alguno de la costilla esté fisurada, pero se trata de una molesta lesión que podría afectar gravemente a la actuación de Pantoja. “Yo sabía que tenía algo”, lamenta la sevillana.

Anabel Pantoja sale del taxi con su hija Gtres

El profesional que la ha diagnosticado asegura que se trata de una afección “muy dolorosa”, tanto que Anabel presenta dificultades incluso para respirar. Una piedra más que se suma al ya de por sí complicado camino de obstáculos que está teniendo que sortear en los últimos meses.

Anabel Pantoja se pronuncia sobre la polémica

Tras el revuelo generado por el supuesto clima de tensión que se vivió en el cumpleaños de su hija Alma, Anabel Pantoja ha roto su silencio con su particular tono sentencioso. “No te preocupes, mi vida, no pasa nada. Yo te entiendo, pero igual que yo te entiendo, tú me entiendes a mí, ¿no? Pues no voy a entrar en nada, mi amor. Que hablen. Yo estoy muy feliz. Mi niña ha cumplido un año, ¿sabes? Pues ya está”, comentó ante las preguntas de un reportero de la agencia Europa Press.

“Muchas gracias. Yo estoy muy bien siempre. Cuando tengo malos días, como todo el mundo los tiene. Ya está, pero hemos tenido un cumpleaños maravilloso”, zanjó Anabel, disipando las habladurías de que la fiesta de todo menos calmada.