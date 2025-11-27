El drama que marca la vida de Anabel Pantoja

Está desesperada, no sabe qué hacer para enderezar el entuerto. Ha intentado por todos los medios que su pareja, David, y su madre, Merchi, aparquen a un lado sus diferencias para que vuelva la armonía familiar.

Anabel Pantoja sufre en silencio por una situación que ya parece insostenible. Intenta aparentar tranquilidad ante los periodistas, pero la procesión la lleva por dentro. Es un caos mental, un drama que marca negativamente su vida.

Y la sobrina de Isabel Pantoja se debate entre la disyuntiva de apoyar a su progenitora o al padre de su hija. No es tarea fácil. Merchi y Anabel son uña y carne, además de madre e hija, cómplices, confidentes y amigas.

Con David no deja de planear el fantasma de la infidelidad. La sospecha no es de ahora y parece ser que la pantojita chica perdonó lo que otras no habrían perdonado. David era como un imán que la atraía por encima de las traiciones.

Merchi, madre de Anabel Pantoja, y Álvaro Cuenca, su compañero de baile en "Bailando con las estrellas" Gtres

Pero no contaba con la mala relación del fisioterapeuta con su progenitora. Eso le está matando en vida. Las dos personas a las que más quiere, excluyendo a la tita Isabel, no se quieren ver ni en foto. Y aseguran que David ya le ha dicho a su pareja que no quiere coincidir con Merchi bajo ningún concepto. Una petición que duele en demasía a la influencer. La papeleta es tremenda