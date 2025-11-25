El conflicto que arruinó la fiesta a Anabel Pantoja: tensión entre David y su suegra Merchi

Celebrar la vida siempre es motivo de felicidad. Sin embargo, en el clan Pantoja lo bueno nunca dura demasiado. El pasado domingo 23 de noviembre, Anabel Pantoja y David Rodríguez organizaron una fiesta de cumpleaños por todo lo alto para celebrar el primer aniversario de su hija Alma. Allí se reunieron los íntimos, entre los que no faltaron familia y amigos, como Belén Esteban y su marido Miguel, Madame de Rosa, Nagore Robles, Obando o Amor Romeira, entre otros. Todo eran risas y felicitaciones, hasta que se armó una trifulca.

Al menos eso es lo que mantiene Luis Pliego, director de la revista ‘Lectura’, que lleva la exclusiva este miércoles al kiosco rosa. Pero antes, desde el plató de ‘El tiempo justo’, ofrece los primeros detalles de la bronca que aguó la fiesta. “Están en un punto sin retorno”, es el titular que lanza a modo de cebo a la audiencia. “La tensión se cortaba con cuchillo y más que soplar las velas, el objetivo del día era que David y la madre de Anabel, Merchi, no se cruzaran ningún tipo de palabra”, adelantan.

El conflicto entre David Rodríguez y su suegra

“Hace un año estabas dentro de mí, empezaste a formar todo tu cuerpecito ahí, tu corazón latía desde dentro, yo lo sentía y es tan alucinante… La vida. Feliz cumpleaños princesa”, le dedicaba Anabel Pantoja a su niña como acompañamiento de un vídeo que resumía sus primeros 12 meses de vida. Era un momento tierno, que no mostraba la otra cara de la realidad, esa en la que se asegura que la cordialidad en casa se arruinó por un problema entre su pareja y su madre. No se llevarían del todo bien y la tensión entre ellos cuando coinciden incomodaría al resto, como así sucedió durante la fiesta de cumpleaños.

La pareja reunió a los suyos en un exclusivo local de tartas de Madrid. Entre la familia destacaba la presencia de Merchi, que ejercía de orgullosa abuela de la protagonista, así como Isa Pantoja. Era un momento para celebrar, pero el buen rollito se les acabó. “La madre de Anabel y David no se hablan. No solamente que no se hablan, se esquivan. De hecho la semana anterior, como todas las semanas, Merchi estuvo en el piso de Madrid, cuidando de la hija de Anabel y cuando llega David ella se va a Sevilla. Pero esta vez, como era el cumpleaños de la niña, Merchi se fue a dormir a casa de una amiga de Anabel”, explica.

Merchi, madre de Anabel Pantoja, y Álvaro Cuenca, su compañero de baile en "Bailando con las estrellas" Gtres

“No compartieron ni tan siquiera el piso en el que vive Anabel”, mantiene Luis Pliego sobre las diferencias entre yerno y suegra. El apartamento que tiene en Madrid no es especialmente grande, como así defiende su amiga Belén Rodríguez en el plató de ‘El tiempo justo’. Defiende también que está en un momento bueno de su vida, aunque no valora el supuesto conflicto entre Merchi y David Rodríguez. Un rumor que lleva meses sonando con fuerza en el papel cuché y que plantea que es él quien habría cometido la pata a ojos de su suegra. Algo referente al proceso legal por las lesiones de su hija Alma el año pasado, cuando se activó un protocolo de actuación para prevenir presuntos malos tratos. La causa fue archivada.