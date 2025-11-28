Úrsula Corberó presume de barriguita y ¿desvela el sexo del bebé?

En Buenos Aires, ciudad que respira cine, cafés históricos y tardes doradas, Úrsula Corberó está viviendo uno de los capítulos más radiantes de su vida. La actriz catalana, de 36 años, instalada desde hace más de un mes en la tierra natal de su pareja, Chino Darín, ha dejado claro que la cuenta atrás hacia la maternidad ya ha comenzado. Con el característico desparpajo que desliza en redes, publicó un selfie acompañado de un mensaje breve y cálido: "Embarazo en Baires". Tres palabras que bastaron para encender a sus 19,6 millones de seguidores.

La imagen, tomada en el espejo de un ascensor, mostraba a una Úrsula luminosa, relajada, luciendo barriga con un look sencillo -camiseta blanca, minifalda negra, gafas de sol, bolsito mini- que reivindica la elegancia sin artificios de la futura mamá. Pero la verdadera revolución llegó horas después con otra publicación, mucho más reveladora y emocional: desde el interior de su coche, enseñaba el primer regalito para su bebé.

Se trataba de unos patucos diminutos, delicados… y azules. Suficiente para que internet estallase en teorías. Sus fans, siempre atentos al más mínimo gesto de la protagonista de La casa de papel, interpretaron el detalle como una pista inequívoca: ¿está confirmando que esperan un niño? El debate se multiplicó entre comentarios, emojis y suposiciones. ¿Se trata de una revelación espontánea o de un juego calculado para despistar? Con Úrsula, que domina el arte del guiño y del silencio sugerente, nunca se sabe.

Entre paseo y paseo, la actriz está aprovechando para disfrutar de la familia Darín, con quienes mantiene una relación cercana y entrañable. Ha compartido planes con sus suegros, Ricardo Darín y Florencia Bas, y con su cuñada Clara, a la que adora. Hace unas semanas fue vista en una cafetería del barrio de Colegiales -una zona vibrante, entre árboles, librerías y brunches interminables- charlando con amigos. Una estampa cotidiana que contrasta con la expectación mundial que genera cada movimiento de la actriz.

La pregunta inevitable flota en el aire porteño: ¿dónde nacerá el bebé? En Argentina, donde está disfrutando de una vida más tranquila, o en España, donde la espera una agenda profesional en constante movimiento. El propio Ricardo Darín abordó el tema recientemente en el programa de radio Agarrate Catalina. Con la serenidad que lo caracteriza, confesó: "Creo que está programado que nazca en España, pero la naturaleza a veces es caprichosa. Ellos consideran varias opciones porque viajan mucho y están con rodajes". Unas palabras que alimentan aún más la intriga.