Anabel Pantoja se dirige a sus sobrinos con un significativo mensaje

Después del tsunami de estos últimos meses, Anabel Pantoja se va recolocando para disfrutar de la maternidad como merece. El viaje a su Sevilla natal ha sido decisivo. Además de reencontrarse con su gente y presentar a su hija, ha aprovechado para dar las gracias a quien más ha rezado durante el ingreso de la niña: Jesús El Cautivo. Tiene gran devoción en él, como pudo apreciarse en las imágenes que compartió desde la habitación del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Por eso su visita al templo sevillano era obligada. "Tenía que venir a verte", ha escrito en sus redes sociales.

Story de Anabel Pantoja Instagram

Otro encuentro que más le ha reconfortado ha sido el de Kiko Rivera y sus hijos. Anabel celebró una comida familiar a la que asistieron otros familiares y amigos, como Raquel Bollo. El hijo de Isabel Pantoja pudo conocer por fin a la niña. Aunque se trasladó a Gran Canaria en los primeros días de hospitalización, no se permitió más visitas que la de los padres y los abuelos.

Kiko Rivera comparte su primera imagen con la pequeña Alma Europa Press

"Ayer por fin pude verte. Luchadora y valiente pequeña que bonito fue verte bien. Tan bella y tan buena. Y qué feliz me hizo ver a tu madre contenta y feliz. Son de estos días que guardas en tu corazón y no se van nunca. Feliz vida pequeña mía", escribió Kiko Rivera junto a un álbum de fotos sobre el feliz reencuentro familiar. También su primera ha dejado testimonio de la reunión, aprovechando para dedicarle unas palabras cariñosas a sus sobrinos. Anabel Pantoja ha compartido una imagen junto al hijo de Kiko Rivera y su ex, Jessica Bueno, con un mensaje: "Parece mentira. Te quiero, príncipe".

En la siguiente instantánea son sus dos sobrinas, las hijas que tienen en común el DJ e Irene Rosales, las destinatarias: "No tengo palabras para agradeceros la energía que me habéis dado, mis sobrinos de mi alma, nunca mejor dicho. Os ama vuestra tata". En este entrañable evento familiar faltó su prima Isa Pantoja. A pesar del abrazo en el hospital de Gran Canaria, motivado por las circunstancias, no parece que la reconciliación fraternal vaya a ser inminente.

Anabel disfrutó también de una breve estancia en Córdoba junto a David Rodríguez para que la familia del fisioterapeuta pudiera conocer a la hija de ambos, ya que muchos de ellos todavía no la habían podido conocer. Él se quedó en su tierra natal para ocuparse de sus compromisos laborales en la clínica de fisioterapia que regenta y Anabel Pantoja puso rumbo a Sevilla.