Anabel Pantoja, en cifras: así ha influido la investigación a su trabajo en Instagram

Anabel Pantoja ha regresado progresivamente a Instagram tras el ingreso de su hija y ahora, en plena investigación, está muy activa en redes, compartiendo su día a día con sus más de 2 millones de seguidores y ajena a cualquier información relacionada con el caso. De hecho, la sobrina de la tonadillera ha sido criticada estas últimas semanas por el contenido que ha compartido en esta red social y sus últimos movimientos en redes no han estado exentos de polémica, como una fotografía en la que aparecían dos cervezas y el biberón de Alma.

Ante esta situación, María García, experta en marketing digital, ha analizado la situación de Anabel Pantoja en Instagram en "Espejo Público" y ha explicado el impacto que ha tenido en su trabajo en redes la investigación. "Es su trabajo", ha comenzado diciendo García en el programa de Antena 3. "Su trabajo es crear contenido, ahora es una influencer mamá y tiene que seguir con el contenido que estaba realizando. Además, digitalmente, estos dos meses han sido muy positivos para ella porque han aumentado sus seguidores y me gusta, y esto hace que siga generando contenido. Es su trabajo y es lo que está haciendo", ha explicado sobre su regreso a Instagram, su mayor fuente de ingresos.

Contra todo pronóstico, María García ha desvelado que "está aumentando su audiencia". "Ha parado radicalmente la publicidad desde diciembre, que fue un carrito de bebé. Enero y febrero no ha hecho más de publicidad. Las marcas lo analizamos todo. No le interesa a una marca seguidores que no estén activos" y "Anabel interesa muchísimo. El 77 % de la gente que le sigue con mujeres y el 23% hombres y son reales. Son personas que están ahí detrás, apoyándola. En los últimos meses ha conseguido que un un 60% de la gente le da like no eran ni seguidores, tiene un apoyo social increíble, impresionante. Todo esto a ella le vale como imagen".

Aunque muchos consideren que ha perdido apoyo en redes tras conocerse la investigación, María, la experta en marketing digital, ha revelado que no. "Todo lo contrario. la media de "me gustas" que tenía era de 23.000. Se han multiplicado en enero y ahora está en 45.000. Todo esto las marcas lo están viendo, es impresionante. Por eso ella sigue creando contenido".

"En este momento, muy bien asesorada, ha parado todo tipo de publicidad. De cada 10 contenido que ella publica, 2 es publicidad, pero ella lo ha parado. Está muy bien asesorada", ha explicado la experta. Sobre el contenido que está compartiendo, en el que aparece no estar muy asesorada y publica de forma aleatoria, María ha señalado que "es su contenido, su realidad, es lo que ella gusta". "Analizando sus datos, es impresionante el impacto que tiene, 8 veces más. Cuando ella publica, las reacciones son ocho veces más que, comparativamente, con otro influencer que tiene dos millones de seguidores", ha revelado García. Ahora mismo, Anabel Pantoja es un reclamo para las marcas y el impacto ha sido positivo, según la experta que ha analizado el perfil de la influencer en "Espejo Público".