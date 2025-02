Anabel Pantoja, al límite, rompe su silencio en "Ni que fuéramos Shhh": "No puedo más"

Kiko Matamoros ha cargado duramente contra Anabel y David en "Ni que fuéramos Shhh". A raíz de las imágenes en las que aparece la influencer entrando con su hija en brazos al coche, el colaborador ha sentenciado a la pareja.

"Veo el vídeo y no sé cómo les funciona la cabeza a estos seres. Lo digo con respeto pero podría decir otra cosa peor. Están imputados en un supuesto caso de imprudencia respecto de la bebé. Y resuelta que se mete Anabel con la pequeña en brazos. ¡Está prohibido!", ha comenzado diciendo el Matamoros nada más comenzar el programa de hoy. "Hay que tener en cuenta es que debe hacerse correctamente y utilizando un sistema de retención infantil homologado y adaptado a su tamaño. Y ahí llevan el bebé en brazos que eso no da ninguna seguridad. Si tienes un accidente no por tu culpa, si alguien te golpe la niña sale volando. Se ve como Anabel se queda con la niña en brazos y David arranca".

Tras estas incendiarias declaraciones, Anabel Pantoja, al escuchar a su excompañero de "Sálvame", se ha puesto en contacto con María Patiño en directo vía whatsapp y ha desmentido las palabras de Matamoros, contando la verdad de la situación y adjuntando pruebas gráficas. Muy enfadada y cansada de que se le cuestione, Anabel ha sido muy tajante en el mensaje que le ha enviado a la presentadora de "Ni que fuéramos Shhh".

Anabel Pantoja rompe su silencio en "Ni que fuéramos Shhh" Ten

"Anabel me manda pruebas. Me acaba de escribir para decirme que Matamoros nos está llamando cafres por no llevar la sillita", ha comenzado diciendo Patiño mientras leía el mensaje que le ha escrito Anabel. A continuación, la presentadora ha leído el whatsapp: "Creo que sobra decir después de la situación en la que estamos viviendo haga estos comentarios porque es absolutamente mentira. Me meto con ella en el coche para montarla desde dentro y no exponerla a la prensa, fotos o situaciones incómodas. Me resuelta muy feo por su parte. Pero ya no puedo mas María, ya no puedo más".

Al ver las pruebas gráficas que ha enviado Anabel, María Patiño ha declarado que se cree a la influencer y Kiko Matamoros ha rectificado. "Yo también", ha añadido el colaborador, rectificando sus palabras iniciales sobre la influencer y su pareja David.