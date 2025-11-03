Irene Rosales confiesa por qué perdonó tantas infidelidades de Kiko Rivera

Son muchos y muy diversos los motivos que han llevado al fracaso el matrimonio deKiko Rivera e Irene Rosales. Aun así, ella, sentada en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ en su primera entrevista en televisión desde su separación, dice estar feliz: “Yo estoy muy bien. Cuando la gente dice que tiene que estar mal, tiene que estar pasando un duelo. Jolines, que todos los problemas de la vida sean que te separas de tu pareja porque se ha acabado el amor. Prefiero que, cuando ya no hay amor, prefiero que se acabe”. Aun así, en el programa de Antena 3 tiene que hacer un repaso de su historia de amor con el Dj.

Han sido 11 años de relación muy intensos. Han dado para muchos y han superado muchos obstáculos juntos. Pese a ellos dice que nunca se plantearon romper, hasta que este verano mantuvieron la incómoda conversación en la que decidieron tomar caminos por separado. Y eso a pesar de las muchísimas infidelidades de él y los rumores de que ella podría haber solapado su matrimonio con los inicios con su nuevo novio, Guillermo. Un empresario que lleva cinco años siendo amigo íntimo y novio oficial solo semanas después de su ruptura. De todo esto se ha sincerado con Sonsoles Ónega.

Irene Rosales y el delicado tema de las infidelidades

Kiko Rivera ha reconocido que ha sido infiel a su mujer en muchas ocasiones. Eso sí, echaba la culpa a sus adicciones. Los rumores les han acompañado desde el principio, pues a los diez meses de relación ya fue pillado con otra y casi hasta el final. Él mismo confirmaba algunas, mientras que negaba otras. A la presentadora le sorprende que haya aguantado tanto y le pregunta cómo ha sido posible: “No lo sé. Es verdad que soy una persona que soluciona el problema en el momento, perdono en el momento y olvido. Si yo no perdono y olvido en el momento, obviamente yo no podría haber seguido. De hecho, te he dicho durante el vídeo que no me acuerdo ni de la mitad. Es que soy una persona que, si se soluciona, lo borro”.

Pese a su capacidad de perdón, promete no saber a día de hoy cómo se perdona una infidelidad: “No lo sé. No te puedo dar una respuesta a eso. No lo sé cómo se perdona. Ha sido un momento de mi vida, en una edad, en unas circunstancias de mi vida que he sabido perdonarlo. A lo mejor te digo que me pasa ahora y quizá no hay más. Eso es lo que sé que no quiero más en mi vida”, dice segura. Guillermo, su nueva pareja, estará tomando nota entre bambalinas. Y es que ahora es él quien marca el ritmo de su corazón y quien podría rompérselo, como así ya le han advertido que tenga cuidado.

Eso sí, sobre su nuevo novio no ha tenido mucha oportunidad de hablar. El nombre de Guillermo ha aparecido en algún momento, con naturalidad, pero sin darle protagonismo. Se ha repasado la vida de Irene Rosales junto a Kiko Rivera. También con Isabel Pantoja como personaje clave, pero el nuevo amor quedó eclipsado esta vez. Pero no en la despedida, cuando Irene Rosales ha querido mandarle un saludo en directo: “Con Guillermo me va a ir muy bien y quiero mandarle un besazo enorme a él y a toda su familia. Se lo merece. Me cuida muy bien. Estoy muy feliz, la verdad es que sí. Muy contenta. Poco a poco, pero muy feliz”.