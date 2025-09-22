La gran amenaza de Ángel Cristo contra su madre, Bárbara Rey

Ya las está escribiendo: está dispuesto a contar su verdad, que difiere bastante de lo que explica su madre en su libro de memorias. En el fondo, la autobiografía que prepara Ángel Cristo Jr. parece más una venganza contra su progenitora, Bárbara Rey, que una recopilación de recuerdos vitales. Ni se hablan, ni se llaman ni se quieren. El cisma familiar es absoluto.

Ángel refleja con detalle los desafueros familiares, la escasa empatía con su madre y la falta de cariño. Es muy claro en este sentido: “No puede haber cariño donde nunca lo ha habido. Eso nunca ha existido como tal. Ha habido intentos de… pero no. Esa es la triste historia de mi vida”.

Una historia que acabó estallando cuando Ángel decidió arremeter contra Bárbara en televisión. Dicen que todo se desencadenó cuando ella se negó a darle un dinero que él necesitaba. Desde el lado de la artista cuentan que “la madre estaba harta de entregarle dinero cada dos por tres a su hijo. Era como un saco roto, un pozo sin fondo. Cuando le dijo que no habría más ‘regalos’, Ángel entró en cólera y clamó venganza”.

En esta guerra materno-filial, Sofía Cristo se ha decantado por el lado de su madre, lo que ha provocado el alejamiento total de su hermano. Recuerdo lo bien que se llevaban de pequeños; nada hacía pensar que acabarían tan distanciados. Para más inri, la mujer de Ángel, Ana Herminia, ha echado más leña al fuego atacando a su suegra. Nunca se llevaron bien, aunque en su momento intentaron aparentar lo contrario. Era pura ficción.

Ángel Cristo Jr. responde implacable al último dardo de Bárbara Rey: "Hay que saber ser madre" Europa Press

A Bárbara nunca le gustó la venezolana para su hijo; le costó aceptarla como nuera desde mucho antes de la boda. Son tan distintas como distantes.

Ahora, la participante en el concurso Bailando con las estrellas se pregunta qué será capaz de desvelar su hijo en esas futuras memorias. Hay muchos secretos que Ángel conoce y que su madre “olvidó” reflejar en su libro. ¿Saldrán nuevos nombres de amantes?, ¿aparecerán nuevas fotos “prohibidas”? De momento, es una incógnita. Pero seguro que la polémica está servida.