Eva Ugarte y el sueño que se le resiste, mientras triunfa como actriz

Este jueves, el cartel de invitados a ‘El Hormiguero’ lo completan Eva Ugarte y Megan Montaner, que acuden a presentar su próximo proyecto en común. Están cebando la llegada de la película ‘La buena suerte’ a los cines el próximo 6 de junio, aunque quizá sea solo una excusa ideal para divertirse con Pablo Motos y sus hormigas. Siempre acaban entre risas cuando pisan este plató, además de soltando alguna que otra píldora de su vida personal.

Es uno de los atractivos de ‘El Hormiguero’, que hoy da la oportunidad de acercar al público a Eva Ugarte. La actriz siempre ha tenido claro que su vida pasaba por subirse a los escenarios y ponerse frente a las cámaras en los sets de rodajes y bajo el calor de los focos. Es por eso que comenzó a hacer sus pinitos en el mundo de la interpretación a la temprana edad de 14 años. Desde entonces ha ido encarnando papeles cada vez más destacados, hasta ser ahora una de las actrices de moda, con numerosas series y películas en su currículo que la crítica y el público aplaude y, en su mayoría, ríe por su vis cómica.

El ascenso de Eva Ugarte y su sueño por cumplir

La intérprete sintió la llamada de la profesión siendo una niña, gracias a que en su colegio se fomentaban las artes interpretativas como una asignatura más: “Tuve la suerte de que en mi cole una de las asignaturas era dramatización y hacíamos mucho teatro. En los recreos me implicaba creando y transformando obras. Y en BUP hacíamos una obra muy importante en Navidades. Hice un papel protagonista y me hice famosa en el colegio. Me llamaban la Pepa por la Zarzuela que protagonicé, ‘Agua, azucarillos y aguardiente’. Y yo era muy feliz. Me levanté una mañana, a los 14 años, y dije voy a ser actriz. Y nunca ha habido otro plan. Ha habido mucha formación, pero nunca me he dedicado a otra cosa”.

Eva Ugarte Gtres

Esta declaración la destacaba en el año 2000 en una entrevista y desde entonces cierto es que no ha parado. Se formó en el laboratorio de teatro de William Layton y en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Esto le abrió las puertas de papeles destacados en teatro, cine y televisión, pero se le resiste el papel que siempre ha querido interpretar. Uno que le aleja en parte de los escenarios y del público, pero que le hace casi tanta ilusión como en su día fue el ser actriz. Y es que siempre ha tenido claro que quiere ser madre, aunque se le está resistiendo la consumación de su sueño.

Se desconoce cómo está el corazón de Eva Ugarte, pues en lo amoroso es un búnker. Al menos sí de cara a la galería, blindando su intimidad de la curiosidad de su público. No abre la boca al respecto, aunque no ha tenido tanto reparo en confesar su deseo de ser madre: “Desde que tengo conciencia de que soy mujer, quiero ser madre. Y estoy muy conectada con la serie. Donde más me toca a mí personalmente la serie es en el tema de los niños. Eso es lo que más me emociona en mi vida desde pequeña. Yo quiero ser actriz y cuidar niños”, lo tiene claro. Pero, mientras llega su oportunidad, no deja de triunfar en lo profesional. ¿Y en el amor? Sobre el éxito o el fracaso en este terreno sigue guardando silencio.