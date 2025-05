Paz Padilla vuelve a Antena 3 casi dos décadas después y recuerda a los grandes amores de su vida

Paz Padilla ha recordado en 'Y ahora Sonsoles' a los dos grandes amores de su vida, empezando por el padre de su hija, Albert Ferrer. Respecto a este primero, la humorista asegura que se enamoró locamente de él. De hecho, a los tres meses ya estaba embarazada. "Fue una gran locura porque no medí las consecuencias", ha reconocido. "Ahora no lo haría, pero mi hija me ayudó muchísimo y me hizo madurar de golpe".

Captura de Paz Padilla en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

Paz Padilla se emociona al recordar a los dos grandes amores de su vida

Lamentablemente, esta relación también le daba una de las mayores decepciones de su vida y que la sumía en una profunda tristeza. Apenas cinco años después de casarse, la pareja ponía fin a su matrimonio en el año 2003. "Fue un desengaño muy gordo, estuve siete meses llorando", le ha explicado a Sonsoles Ónega. "No quería decírselo a mi madre ni que nadie lo supiera. Pensaba que se arreglaría y que él volvería, pero nunca volvió", destaca al respecto. Una etapa que precisamente coincidía con uno de sus mejores momentos profesionales. Sin embargo, ella "salía al escenario con el alma rota".

Paz Padilla recuerda a su marido Antonio en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

Tiempo después, el amor volvía a llamar a su puerta de la mano de Antonio Juan Vidal. Ambos tuvieron un enamoramiento adolescente, pero se reencontraron 20 años más tarde y decidieron darse el 'sí quiero' en 2016. Lamentablemente, la enfermedad se interponía en su camino y Antonio fallecía debido a un tumor cerebral, un duro golpe que Padilla todavía no ha superado.

"Nunca dejaré de llorar, porque tengo la pena de no haber pasado más tiempo con él", ha dicho sobre esta triste perdida que tanto la ha marcado. "Sigo enamorada de él porque no hizo nada para que dejara de amarle".