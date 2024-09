Antonio Carmona, destrozado por la muerte de su sobrino

Antonio Carmona ha recibido un duro revés y aún trata de asimilar lo injusta que resulta la vida a veces, tras perder a su sobrino. El cantante ha llevado el duelo en silencio durante un tiempo, pero es insoportable, por lo que ha buscado consuelo en sus seguidores de Instagram, donde ha publicado un conmovedor escrito que ha emocionado a propios y extraños. Se le creía feliz, pues estaba viviendo una de las mejores etapas de su vida. El trabajo no le falta y es uno de los artistas patrios consolidados que cada verano recorre la geografía española ofreciendo su talento a su incondicional público. También en el amor ha encontrado la fortuna, pues junto a Mariola Orellana ha formado una preciosa familia, con dos niñas que son su razón de existir. Pero ahora su vida se ha tornado gris por sorpresa, pues no logra digerir la muerte de su sobrino Manuel.

“Estos días pasados me costó aceptar que ya no estás aquí mi querido sobrino Manuel”, anunciaba el artista en su última publicación en su cuenta personal, desvelando que está atravesando por un momento delicado. “Mereces estar en lo más alto del cielo, te voy a extrañar… te quiero”, le dedicaba el vocalista de Ketama, sin querer añadir más detalles sobre las circunstancias que han rodeado a su pérdida. Más allá de su nombre y de que se trata del hijo de un primo hermano, no se ha dado más información, como así han demandado muchos de sus fans, además de tratar de insuflarle ánimos y acompañarle en su duelo con preciosos mensajes de consuelo. Entre ellos, muchos rostros conocidos, compañeros de profesión y también amigos del mundo del espectáculo que le han arromado para mandarle fuerzas.

Mariola Orellana y Antonio Carmona Gtres

Pero quizá el mejor apoyo para Antonio Carmona sea el de su mujer, a la hora de afrontar la muerte de su sobrino. Mariola Orellana no solo está a su lado de manera incansable para acompañarle en sus momentos bajos y hacerle más agradables los altos. También ha querido dejar constancia de que vela por él, incluso en sus redes sociales, al dejarle un comentario en la emotiva dedicatoria a su sobrino Manuel. Se trata de una colección de emoticonos tristes, que le hacen entender que no está solo, que le acompaña en su sentimiento y que en estos momentos no hay palabras que les ayuden a encontrar consuelo, aunque siempre aporten.