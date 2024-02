Mariola Orellana se muestra ilusionada como recién estrenada abuela: “El bebé más bonito del mundo”

Mariola Orellana está viviendo uno de los mejores momentos familiares al haberse estrenado como abuela. Este lunes 12 de febrero, la mujer de Antonio Carmona se ha mostrado en público por primera vez tras el nacimiento del primer hijo de Lucía Fernanda e Ismael de la Rosa y no ha dudado en dedicar unas palabras para expresar su emoción ante la llegada del pequeño.

Ha sido en la salida del hospital donde Mariola Orellana ha dado algunos detalles sobre el feliz momento. Muy educada no ha tenido ningún problema en hablar con la prensa: “Estoy súper feliz, contentísima, con un subidón muy grande, la verdad”, comenzaba diciendo muy emocionada por todo lo vivido. En lo que respecta a las características del parto parece que no ha surgido ninguna complicación y ha sido inmejorable: “El parto maravilloso, dos horitas rápido, llegó y en dos horas. Una maravilla”, añadía con una amplia sonrisa.

No ha quedado ahí la cosa, ya que, aunque aún es muy pronto, ha revelado a quien se parece más el recién nacido: “El bebé una maravilla, el bebé más bonito del mundo, yo qué voy a deciros. Se parece a la familia de él, la verdad, bastante”, finalizaba antes de marcharse.

La familia Orellana-Carmona está pasando por un gran momento y no solo familiar. En una reciente entrevista para LA RAZÓN se comunicó que Antonio Carmona, tras un periodo de tiempo que se mantuvo alejado de la industria musical, había vuelto más fuerte que nunca con un disco que sacó este pasado septiembre. “Quiero entrar otra vez en el circuito discográfico, que lo tenía muy abandonado”, relataba entonces después de seis años de parón.

No cabe duda de que ahora la familia se enfrenta a nuevos retos y todos están impacientes porque lleguen. Por el momento, solo se ha visto salir del hospital a Mariola Orellana y la mamá y el pequeño continúan ingresados, pero promete ser un momento muy especial que pronto compartirán por redes sociales. Hace tan solo cinco días Lucía Fernanda compartía su última adquisición para prepararse para la llegada del pequeño. “Ya me llegó mi nuevo carrito que es una auténtica pasada. Os comparto nuestra ilusión al abrirlo y montarlo, con todas nuestras ganas de que llegue ya nuestro pequeño con la canción de su tía Marina Carmona. Te voy a amar, porque otra cosa no pero le vamos a amar tanto! Comienza la cuenta atrás…”, decía en su perfil de “Instagram”.