Antonio Tejado: así se incubó la dolorosa traición a su tía María del Monte

Su salto a la fama fue casual. Trabajaba en 2007 en el programa de las tardes de Canal Sur con su tía, María del Monte, cuando Antonio Tejado conoció a Chayo Mohedano. Y se enamoraron. Sus ganas de ser famoso y su frescura (decía lo que se le pasaba por la cabeza), hizo de él un tipo de personaje que al cuore de la época le servía como terreno fértil para crear personajes sin mucha enjundia, pero que daban juego a los programas como «Aquí hay tomate». El hecho de que, tanto Tejado como Chayo, pertenecieran a dos familias conocidas les convirtió en personajes del colorín, pese a su escaso pedigrí. Un caldo de cultivo en el que Antonio Tejado se sentía en zapatillas de andar por casa.

Desde entonces su currículum amoroso ha dado para mucho. Tejado tiene dos hijos. Además de Antonio, fruto de la relación con la sobrina de Rocío Jurado, tuvo con Alba Muñoz, una joven con la que se casó, a Emma, una niña de 11 años. Sus flirteos amorosos no se han circunscrito siempre al sexo femenino. En julio de 2018, varios testigos aseguraban que el sobrino de María del Monte había mantenido una relación con dos hombres tras pasar tres días encerrado en una sala erótica de Barcelona. Lejos de negarlo, Tejado aseguraba no tener «miedo a nada, yo tengo claro que soy heterosexual, si alguien me quiere sacar a empujones de un armario, no me preocupa. Soy una persona muy moderna». La monogamia tampoco parece ser lo suyo. Hasta su detención, la última noticia de su vida en pareja tenía que ver con una chica llamada Samara Terrón, una joven sevillana de 29 años, auxiliar de farmacia y con que la llevaba dos años de relación. Error. Esta misma semana aparecía otra Samara (de apellido Camba), una joven malagueña de profesión esteticista, con la que Tejado habría hecho doblete en los últimos meses. Esta última, que mantuvo el último contacto una semana antes de su detención, daba una pista de la vida de excesos de Tejado: «Enviaba vídeos espantosos y frases a las cinco de la mañana, luego pedía perdón». El testimonio da una idea del círculo de amistades en el que se movía el joven. «Cuando ayer vi las imágenes de los integrantes de la banda, me di cuenta de que en las fotos que me ha ido enviando Antonio junto a sus amigos durante este año está con ellos, sus amigos son los propios integrantes de la banda». Según la joven, él «quería que tuviera una relación seria con él, pero no podía, estaba muy perdido (…), llevaba muy mala vida».

A golpes contra la rabia

Precisamente para alejarse de sus adicciones, Tejado se apuntó a Family Gym, el local del barrio de la Macarena, propiedad de Zhirard Garibyan, un empresario de origen armenio, donde Antonio Tejado buscaba recuperar hábitos de vida saludables. Resultó lo contrario. Al tiempo que mejoraba su físico, entablaba amistades poco recomendables. Allí conoce a Arsenii Garibyan (su nombre real), un púgil conocido como «El bombardero ruso» e hijo del dueño del gimnasio. Su amplio currículum boxístico es tan extenso como su ficha policial. Arseni es otro de los detenidos el pasado fin de semana durante la operación de la Guardia Civil, por el asalto y robo a distintas viviendas sevillanas, incluida la de María del Monte, tía de Tejado.

La noticia de la detención cayó como un jarro de agua fría en la familia. Al dolor de la cantante por la implicación de su sobrino se une un sentimiento de traición. No da crédito al recordar cómo su sobrino fue uno de los primeros en presentarse en su casa solo unas horas después del robo, para consolarla y acompañarla a ella y su pareja, Inmaculada Casal, tras el dramático asaltó en el que ambas fueron maniatadas y amenazadas de muerte. «Sospechar es injusto y yo creo en la Justicia», afirmaba. Mientras, su sobrino, desde prisión emitía un comunicado pidiendo «respeto y compresión» y amenazando con demandas. La investigación de la Guardia Civil, sin embargo, incluye una serie de intervenciones telefónicas que han sido aportadas al juzgado como indicios de la participación de la banda. En uno de esos pinchazos, que fue interceptado un mes después, dos de los investigados conversan sobre la posibilidad de cometer otros delitos, pero se niegan porque creen que les van a cargar con el robo que Sergio Ramos sufrió en su finca el 20 de septiembre de 2023. A partir de esta escucha, los investigadores consideran que el boxeador ruso es la persona que «ofrece información privilegiada sobre posibles objetivos factibles de ser asaltados, por lo que se evidencia que esta banda continuaba planificando hechos delictivos similares.